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Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün… Çocuğunuz sık hasta oluyorsa nedeni soğuk hava olmayabilir! Uzmanlar uyardı

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.02.2025 13:00
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Kış mevsiminin etkisiyle soğuk hava koşulları, özellikle çocuklar için hastalık riski oluşturduğuna dair toplumda yaygın bir endişe bulunurken, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Yaşar, soğuk havaların doğrudan hastalık sebebi olmadığını belirterek, ailelere çocukları soğuk havalardan korumak için alabilecekleri önlemler ve sağlıklı alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler sundu. Detaylar haberimizde…

Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün… Çocuğunuz sık hasta oluyorsa nedeni soğuk hava olmayabilir! Uzmanlar uyardı

Soğuk havaların çocuklarda hastalık riski oluşturup oluşturmadığı, kış mevsiminde ailelerin en çok merak ettiği konulardan birisidir.

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Yaşar, soğuk hava ile doğrudan hastalık ilişkisi olmadığını vurguladı ve ailelere hastalık risklerini azaltmak için ılık su, ayran ve sağlıklı beslenme gibi önemli tavsiyelerde bulundu.

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“AİLELER ÖNLEMLER ALABİLİR”

Dr. Yaşar, "Öncelikle bulunduğumuz bölge olan Bolu, Düzce ve Zonguldak bölgesi kar yağışı açısından çok fazla karlı gün barındırabiliyor. Çocuklar da tabii ki haliyle okullar tatil olduğu zaman evlerde tutmak ailelerde güç oluyor. Soğuk hava doğrudan bir hastalık sebebi değildir. Dikkat edilmediği durumlarda çocukların rahatsız olabileceği durumlar oluşabiliyor. Öncelikle soğuk hava immün sistemi baskıladığı zaman çocuklarda enfeksiyon yatkınlığı olan, sık rahatsızlanan, erken doğum öyküsü olan veya evde birden fazla çocuğun olduğu durumlarda soğuk hava hastalığı tetikleyebilir. Çocuklar dışarda kaldıkları süreçte hasta olabilir. Dikkat edilmediği durumlarda rahatsızlıklar olabiliyor. Buna karşı aileler önlemler alabilir. Doğru ve sıkı giyinilmesi gerekiyor çocukların. Karla temastan sonra çocukların saçları veya ellerinin aşırı ıslak veya donuk kalmaması gerekiyor. Hastalığa karşı kendileri evde yapacakları en önemli şey sıvı alımını düzenlemek gerekiyor. Mümkün olduğunca bol su ve mineralli içerecekler dediğimiz ayran içirilmelidir. Çocuklara ılık ve sık tüketilmesi hastalık açısından çocuklara biraz daha teşvik edici bir şey olur ve hastalığın önüne geçer. Bunun dışında bu mevsim meyveleri olan mandalina ve portakal gibi C vitamini zengin besinler alınması, doğru uyku düzeni çocukları hastalık açısından korunmasını sağlıyor" dedi.

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KIŞ AYLARINDA HASTALIKLARDA ARTIŞIN SEBEBİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklar arasında hastalıklar artmaya başladı. Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sisteminin zayıflaması, çocukları daha kolay hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Özellikle okula giden çocuklar, kapalı alanlarda bir arada bulundukları için virüslerin hızla yayılmasına neden oluyor.

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Uzmanlar, çocukların virüslere karşı korunması için kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, yeterli uyku almalarını ve dengeli beslenmelerini öneriyor. Ayrıca, ailelerin çocuklarına sık sık ellerini yıkama alışkanlığı kazandırarak, hijyen konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi, olası komplikasyonların önüne geçilmesini sağlıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayran grip influenza kış çocuk hastalıkları
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