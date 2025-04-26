İlikli kemik suyunun faydaları nelerdir? İlikli kemik suyu nasıl yapılır?

Evde hazırlanabileceği gibi dışarıdan hazır olarak da temin edilebilen ilikli kemik suyuna ait bilinen en temel fayda kemiklerin güçlendirilmesidir. Bunun dışında vücudun çeşitli bölgelerine de birçok farklı yararı bulunmaktadır. Uzun süren hazırlığı aslında son derece kolaydır ve evde hazırlanan ilikli kemik suyu uzun süre muhafaza edilerek birçok farklı tarif içinde kullanılabilmektedir.

İlikli kemik suyunun faydaları nelerdir?

Besin değeri çok yüksek olan ve sindirimi de oldukça kolay olan kemik iliği suyu hazırlandıktan sonra direkt olarak limon ya da çeşitli baharatlarla birlikte çorba formunda içilebilir. Ayrıca farklı yemeklerde ya da çorbalarda da kullanılarak yararlarından faydalanılabilir. İlikli kemik suyunun besin değerleri 1 bardak için şöyledir:

50 kalori

9 gram protein

280 miligram potasyum

5 gram karbonhidrat

450 miligram sodyum

Evde birkaç saat içinde ama kolay malzemeler ile hazırlanabilen ilikli kemik suyunun en bilinen faydaları tıp biliminde de ve uzman doktorlar tarafından da kabul edilmiştir. Bir takviye besin olarak doktorların da önerdiği ilikli kemik suyunun bilinen yararlarından bazıları şunlardır:

Kemik sağlığını destekler.

Eklemleri güçlendirir.

Kolajen içerdiği için cildi besler.

Uyku kalitesini artırır.

Bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı etkisi vardır.

Beynin fonksiyonlarını destekler.

Detoks etkisi vardır.

Vücudu olumsuz etkilerden ve toksinlerden korur.

Saç sağlığını destekler.

Enerji verir.

Yemekleri ve çorbaları lezzetlendirir.

Salatalarda da kullanılabilir.

İlikli kemik suyunun zararları var mı?

Her besin gibi ne kadar çok faydası olduğu bilinse bile ilikli kemik suyunun da bazı yan etkileri ya da zararları olabilir. Bu durum ve zararlar ile yan etkiler kişilerin bünyeleri ile ya da alınan miktarın fazlalığı ile ilgilidir. Özellikle alerjik bünyeli kişiler, bir rahatsızlık için tedavi sürecinde olan ya da ilaç kullanan kişiler, ileri yaşta olan kişiler, hamileler, emziren anneler gibi farklı kişilerin çok dikkatli tüketmesi ve mutlaka doktorun önerisi ile doktorun önerdiği miktarlarda ve düzenle kemik iliği suyu tüketmelidir. Olası ilikli kemik suyu zararlarından bazıları şunlardır:

Aşırı tüketimi söz konusu olursa kalp sorunları oluşabilir.

Damarlarda sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Kolesterol oranını arttırabilir.

Çeşitli alerjik reaksiyonlar oluşmasına neden olabilir.

İlikli kemik suyu nasıl yapılır?

Mutfakta çeşitli biçimlerde ve farklı tariflerin içinde yer alabilen ilikli kemik suyu çok besleyici olması ile bilinir. İnsan vücuduna tepeden tırnağa yarar sağlayan ve sağlık için çok önemli bir noktada yer alan ilikli kemik suyu sadece çorba olarak da tüketilebilir. En çok uygulanan ilikli kemik suyu tariflerinden biri ve gerekli malzemeler şu şekildedir:

Malzemeler:

1 kilo ilikli kemik

2 kaşık sirke

1 soğan

2 havuç

2 kerevizin sapı

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

İlikli kemikle bol su ile iyice temizlenir.

Bir tencereye alınan temizlenmiş kemiklere su eklenir ve kaynatılır.

10 dakika kadar kaynatılan kemiklere sebzeler doğranarak eklenir.

Biraz daha kaynatıldıktan sonra geri kalan malzemeler eklenir.

12 saat civarında kısık ateşte kapağı kapalı olarak kaynatılır.

Kaynaması bitip pişen kemikler bekletilerek oda sıcaklığına getirilir.

Oda sıcaklığına ulaşan ilikli kemik suyu bir kaba aktarılarak buzdolabına kaldırılır.

Hazırlanan ilikli kemik suyunun camda saklanması önerilir. Kararında tüketilmesi olası bir yan etkiye karşılık son derece önemli olan ilikli kemik suyu çorba olarak tüketilebileceği gibi yemek yapımında da kullanılabilmektedir. Buzdolabında cam bir kapta ya da kavanozda 3-5 gün süre ile taze kalabilen ilikli kemik suyu en çok 6 ay kadar muhafaza edilebilir. Muhafaza edildiği kabın cam kavanoz olması ve bulunduğu yerin derecesi de son derece önemlidir.