İlk duruşma 2 Eylül'de! Aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de var! 67 yıla kadar hapis cezası

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler’in de sanıklar arasında yer aldığı 402 sayfalık fezleke, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame olarak kabul edildi. Fezlekede toplam 26 kişi hakkında kamu davası açıldı.

25 KİŞİ İÇİN YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

27 Şubat’ta gözaltına alınan Başkan Alaaddin Köseler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Aynı suçlamalar fezlekede yer alan 25 kişi için de geçerli.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, sanıklar için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke, soruşturma aşamasının tamamlandığını ve artık kovuşturma sürecine geçildiğini gösteriyor.

DAVA 2 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşma tarihini 2 Eylül olarak belirledi. Bu tarihte mahkeme süreci resmen başlayacak. Hali hazırda tutuklu bulunan Alaaddin Köseler ve diğer şüpheliler, hâkim karşısına çıkacak.