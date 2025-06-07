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İlk iş gününde vefat etmişti: 22 yaşındaki kurye Muhammet hakkında acı detay ortaya çıktı!

Konya'da kurye olarak işe başlayan 22 yaşındaki Muhammet Yasin Su ilk iş gününde feci trafik kazası geçirdi. Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kurye, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaşında hayattan kopan genç kurye hakkında yürek burkan detay ortaya çıktı.

İlk iş gününde vefat etmişti: 22 yaşındaki kurye Muhammet hakkında acı detay ortaya çıktı!

Konya'da motosikletli kurye Muhammet Yasin Su ilk iş gününde otomobil ile çarpışması sonucu oluşan kazada hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verilen 22 yaşındaki Muhammet Yasin Su Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Daha önce babası ve kardeşini kaybeden talihsiz gencin üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

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Feci kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokak’ta meydana geldi. 22 yaşındaki Yusuf Topak’ın girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği 34 RH 5474 plakalı otomobil, park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLETTEN FIRLADI

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Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüler Su ve Topak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

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Kurye Muhammet Yasin Su'nun, 4 kardeş olduğu, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi.

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Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

GÖZALTINA ALINDI

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Otomobil sürücüsü Yusuf Topak, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Topak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Selçuk Üniversitesi Mimarlık Konya
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