İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu! Üzerlerinde "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazıyordu... "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler"

İsrail'in esir aldığı Filistinlilerden bazıları dün serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı. Serbest kalan Filistinlilerden biri de 66 yaşındaki Hammad eş-Şerif'ti. Eş-Şerif, cezaevinde açlık, dondurucu soğuk ve darp gibi pek çok insan hakları ihlallerine uğradığını söyledi.

"DONDURUCU SOĞUK BEDENİMİZİ DELİP GEÇTİ"

Aylar sonra topraklarına dönen 66 yaşındaki Filistinli Hamad eş-Şerif, AA muhabirine, cezaevinde işkenceyle dolu günler geçirdiklerini belirterek, hapishanedeki kötü koşulları ve serbest bırakılmadan önce yaşadığı insan hakları ihlallerini anlattı.

Şerif, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'ndeki Salahaddin Caddesi'nden geçtiği sırada alıkonulduğunu dile getirerek, "O tarihten bu yana şiddetli açlık, susuzluk, uykusuzluk ve dondurucu soğuk çilesi çektim. Geceleri çok daha zordu. Dondurucu soğuk bedenimizi delip geçti." dedi.

AYAKTA ZOR DURDU

Salıverildikten sonra ayakta dahi durmakta zorlandığı görülen Şerif, demir parmaklıklar arkasında yaşadığı acı dolu hatıralarla ve omzunda ağır yüklerle Gazze'ye döndüğünü ifade etti.

Şerif, işkenceyle dolu günler geçirdiklerini, her gün gardiyanlar tarafından darbedildiklerini, aşağılandıklarını ve küçük düşürüldüklerini dile getirdi.

İSRAİL'İN ZORLA GİYDİRDİĞİ DAVUT YILDIZLI KIYAFETLERİ ATEŞE VERDİLER

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.

Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli esirler, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.

"İNSANLIK DIŞI MUAMELE GÖRDÜK"

Aylar sonra topraklarına geri dönen 22 yaşındaki Adil Sabih, saldırıların derin yaralarını ve izlerini taşımasına rağmen halen hayat dolu olan memleketinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Oldukça bitkin olduğu görülen Sabih, AA muhabirine, İsrail cezaevlerinde insanlık dışı muamele gördüklerini söyledi.

TIBBİ İHMAL NEDENİYLE BİR BACAĞINI KAYBETTİ

Sabih, İsrail güçlerinin Mart 2024'te Gazze kentinde binlerce hasta ve yaralanın olduğu Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı halde alıkonulduğunu anımsattı.

İsrail cezaevlerinde her gün işkence gördüklerini, genç yaşlı herkesin dövüldüğünü, aşağılandıklarını ve polis köpeklerinin saldırısına uğradıklarını aktaran Sabih, "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler. Üzerimize biber gazı ve ses bombası attılar. Yaralı halde yerlerde süründüm. Bir cezaevinden diğerine nakledildim." diye konuştu.

"BACAĞIMI KESME KARARINI İMZALAMAK VE ÖLMEK ARASINDA BİR TERCİH HAKKI VERDİLER"

Sabih, İsrail cezaevlerinde çok ağır bedensel ve psikolojik şiddet gördüğünü, esirlerin kasıtlı olarak ölüme terk edildiğini, ölmek üzere olduklarında tedavi edildiklerini hatta tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybettiğini anlattı.

"Gazze'deki raporlara göre sağlıklı olan bacağımı kestiler." diyen Sabih, şöyle konuştu: "İsrail güçleri bana 'senin hayatın umurumuzda değil' dedi. Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler. Gördüğüm işkence nedeniyle neredeyse üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralarım iyileşmedi."

"ÇAKMAKLA YAKILDIM"

İsrail hastanelerinde çakmakla yakılarak kendisine işkenceler yapıldığını dile getiren Sabih, 50 gün boyunca ağır gözetim altında hastane yatağına kelepçeli şekilde tutulduğunu söyledi.

Sabih, "Şu an Gazze'de olduğuma ve orada insanların olduğuna inanamıyorum. İsrail ordusu bize Gazze'nin bittiğini söylemişti. Yaşasın Filistin. İsrail'in belini kırdık." ifadesini kullandı.

ÜÇ İSRAİLLİ VE YÜZLERCE FİLİSTİNLİ SERBEST KALDI

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Filistinli esirlerin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan kişilerden oluşuyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır