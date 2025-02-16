HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu! Üzerlerinde "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazıyordu... "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler"

İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu! Üzerlerinde "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazıyordu... "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler"

16.02.2025 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takasının altınca turundan sonra kameraya çarpıcı anlar yansıdı. İsrail esir aldığı Filistinlilere üzerinde Arapça "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazan ve Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti. Serbest kalan Filistinli esirler bu kıyafetleri ateşe verdi. Sağlıklı olan bacağının İsrail'de esir kaldığı sırada kesildiğini söyleyen bir Filistinlinin Gazze hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu! Üzerlerinde "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazıyordu... "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler"

İsrail'in esir aldığı Filistinlilerden bazıları dün serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı. Serbest kalan Filistinlilerden biri de 66 yaşındaki Hammad eş-Şerif'ti. Eş-Şerif, cezaevinde açlık, dondurucu soğuk ve darp gibi pek çok insan hakları ihlallerine uğradığını söyledi.

"DONDURUCU SOĞUK BEDENİMİZİ DELİP GEÇTİ"

Aylar sonra topraklarına dönen 66 yaşındaki Filistinli Hamad eş-Şerif, AA muhabirine, cezaevinde işkenceyle dolu günler geçirdiklerini belirterek, hapishanedeki kötü koşulları ve serbest bırakılmadan önce yaşadığı insan hakları ihlallerini anlattı.

AA-20250215-37063356-37063346-ISRAILIN_SERBEST_BIRAKTIGI_FILISTINLI_ESIRLER_GAZZEDEKI_AVRUPA_HASTANESINE_GETIRILDI

Şerif, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'ndeki Salahaddin Caddesi'nden geçtiği sırada alıkonulduğunu dile getirerek, "O tarihten bu yana şiddetli açlık, susuzluk, uykusuzluk ve dondurucu soğuk çilesi çektim. Geceleri çok daha zordu. Dondurucu soğuk bedenimizi delip geçti." dedi.

AA-20250215-37063048-37063041-HAMAS_ILE_ISRAIL_ARASINDAKI_ESIR_TAKASINDA_SERBEST_BIRAKILAN_FILISTINLILER_RAMALLAHA_ULASTI

AYAKTA ZOR DURDU

Salıverildikten sonra ayakta dahi durmakta zorlandığı görülen Şerif, demir parmaklıklar arkasında yaşadığı acı dolu hatıralarla ve omzunda ağır yüklerle Gazze'ye döndüğünü ifade etti.

Şerif, işkenceyle dolu günler geçirdiklerini, her gün gardiyanlar tarafından darbedildiklerini, aşağılandıklarını ve küçük düşürüldüklerini dile getirdi.

AA-20250215-37064449-37064440-FILISTINLILER_SERBEST_BIRAKILIRKEN_FILISTINLI_ESIRLERE_GIYDIRILEN_KIYAFETLERI_YAKTI

İSRAİL'İN ZORLA GİYDİRDİĞİ DAVUT YILDIZLI KIYAFETLERİ ATEŞE VERDİLER

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

AA-20250215-37064449-37064447-FILISTINLILER_SERBEST_BIRAKILIRKEN_FILISTINLI_ESIRLERE_GIYDIRILEN_KIYAFETLERI_YAKTI

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.

AA-20250215-37064449-37064443-FILISTINLILER_SERBEST_BIRAKILIRKEN_FILISTINLI_ESIRLERE_GIYDIRILEN_KIYAFETLERI_YAKTI

Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli esirler, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.

AA-20250215-37064449-37064439-FILISTINLILER_SERBEST_BIRAKILIRKEN_FILISTINLI_ESIRLERE_GIYDIRILEN_KIYAFETLERI_YAKTI

"İNSANLIK DIŞI MUAMELE GÖRDÜK"

Aylar sonra topraklarına geri dönen 22 yaşındaki Adil Sabih, saldırıların derin yaralarını ve izlerini taşımasına rağmen halen hayat dolu olan memleketinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Oldukça bitkin olduğu görülen Sabih, AA muhabirine, İsrail cezaevlerinde insanlık dışı muamele gördüklerini söyledi.

AA-20250215-37062680-37062679-HAMAS_ESIR_TAKASININ_ALTINCI_TURUNDA_GAZZEDEKI_3_ISRAILLI_ESIRI_KIZILHACA_TESLIM_ETTI

TIBBİ İHMAL NEDENİYLE BİR BACAĞINI KAYBETTİ

Sabih, İsrail güçlerinin Mart 2024'te Gazze kentinde binlerce hasta ve yaralanın olduğu Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı halde alıkonulduğunu anımsattı.

İsrail cezaevlerinde her gün işkence gördüklerini, genç yaşlı herkesin dövüldüğünü, aşağılandıklarını ve polis köpeklerinin saldırısına uğradıklarını aktaran Sabih, "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler. Üzerimize biber gazı ve ses bombası attılar. Yaralı halde yerlerde süründüm. Bir cezaevinden diğerine nakledildim." diye konuştu.

AA-20250215-37063586-37063580-ISRAILIN_SERBEST_BIRAKTIGI_FILISTINLI_ESIRLER_GAZZEDEKI_AVRUPA_HASTANESINE_GETIRILDI

"BACAĞIMI KESME KARARINI İMZALAMAK VE ÖLMEK ARASINDA BİR TERCİH HAKKI VERDİLER"

Sabih, İsrail cezaevlerinde çok ağır bedensel ve psikolojik şiddet gördüğünü, esirlerin kasıtlı olarak ölüme terk edildiğini, ölmek üzere olduklarında tedavi edildiklerini hatta tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybettiğini anlattı.

"Gazze'deki raporlara göre sağlıklı olan bacağımı kestiler." diyen Sabih, şöyle konuştu: "İsrail güçleri bana 'senin hayatın umurumuzda değil' dedi. Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler. Gördüğüm işkence nedeniyle neredeyse üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralarım iyileşmedi."

AA-20250215-37063882-37063868-ISRAILIN_SERBEST_BIRAKTIGI_FILISTINLI_ESIRLER_GAZZEDEKI_AVRUPA_HASTANESINE_GETIRILDI

"ÇAKMAKLA YAKILDIM"

İsrail hastanelerinde çakmakla yakılarak kendisine işkenceler yapıldığını dile getiren Sabih, 50 gün boyunca ağır gözetim altında hastane yatağına kelepçeli şekilde tutulduğunu söyledi.

Sabih, "Şu an Gazze'de olduğuma ve orada insanların olduğuna inanamıyorum. İsrail ordusu bize Gazze'nin bittiğini söylemişti. Yaşasın Filistin. İsrail'in belini kırdık." ifadesini kullandı.

ÜÇ İSRAİLLİ VE YÜZLERCE FİLİSTİNLİ SERBEST KALDI

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Filistinli esirlerin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan kişilerden oluşuyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze esir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor

Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor

Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

İmamoğlu için tanıdık formül! Bir ihtimal ağır basıyor

İmamoğlu için tanıdık formül! Bir ihtimal ağır basıyor

İstanbul'da Ürdünlü, Suriyeli'den uyuşturucu alırken yakalandı: Akılalmaz oyun sonradan deşifre edildi

İstanbul'da Ürdünlü, Suriyeli'den uyuşturucu alırken yakalandı: Akılalmaz oyun sonradan deşifre edildi

Oytun Erbaş'ı ciddi ciddi dinlerlerken o sözü duyunca dayanamadılar

Oytun Erbaş'ı ciddi ciddi dinlerlerken o sözü duyunca dayanamadılar

17 yaşındaki kızdan 16 gün sonra acı haber geldi!

17 yaşındaki kızdan 16 gün sonra acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.