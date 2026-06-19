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İlk katlanabilir iPhone'a dair yeni görseller ortaya çıktı

iPhone Ultra'ya dair yeni görseller paylaşıldı. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun, bu Eylül'de iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

İlk katlanabilir iPhone'a dair yeni görseller ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Apple'ın WWDC 26 etkinliğinde yeni iOS 27'yi tanıtmasının hemen ardından gözler, şirketin ilk katlanabilir iPhone'una yöneldi. Şimdi ise bu Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtılabileceği iddia edilen cihaza dair yeni görseller ortaya çıktı.

İŞTE IPHONE ULTRA'NIN TASARIMI (İDDİA)

Eğer Jon Prosser tarafından paylaşılan görseller gerçeğe yakın görseller ise, Apple geçmişteki diğer katlanabilir cihazların tasarımından esinlenmeyecek gibi görünüyor. Bunun yerine iPhone Ultra'nın çok daha geniş bir tasarım anlayışını benimsediği söyleniyor.

İlk katlanabilir iPhone a dair yeni görseller ortaya çıktı 1

Android Authority'de yer alan habere göre cihazın amacı, katlandığında cebinizde normal bir iPhone gibi hissettirmesi, açıldığında ise kompakt bir iPad'e çok daha yakın bir hale gelmesi.

İlk katlanabilir iPhone a dair yeni görseller ortaya çıktı 2

Prosser ayrıca Apple'ın, neredeyse görünmez bir katlanma izine sahip oldukça ince bir katlanabilir cihaz hazırladığını öne sürüyor. Cihazın menteşe mekanizmasının ise Apple'ın gelişmiş mühendislik konusundaki bilinen yaklaşımını yansıttığı aktarılıyor.

Sızdırılan iPhone Ultra boyutları ise oldukça iddialı. İddiaya göre iPhone Ultra açıldığında 4,5 mm kalınlığında olabilir; bu durumda cihaz, Apple'ın oldukça ince iPhone Air modelinden bile daha ince olacak.

PEKİ YA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Elbette bu tür bir mühendislik maliyetlere de yansıyacak. En azından belirtilenler bu yönde. Bu konudaki ilk söylentiler, iPhone Ultra'nın fiyatının 2.000 doların üzerinde olabileceğine işaret ediyor. Peki siz iPhone Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
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