İlk kez uçtu: Uçak kadar hızlı! Helikopter kadar yetenekli ancak helikopter değil

Çinli bir şirket tarafından geliştirilen ve dünyada türünün ilk örneği olan 6 tonluk tiltrotor uçağı, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde ilk uçuşunu tamamladı.

"KENDİ AĞIRLIK SINIFINDA DÜNYANIN İLK TİLTROTOR HAVA ARACI"

Lanying R6000 adı verilen bu araç, kendi ağırlık sınıfında dünyanın ilk tiltrotor hava aracı olma özelliğini taşıyor. Interesting Engineering'te yer alan habere göre, bu model, United Aircraft tarafından tamamen bağımsız olarak geliştirildi. Aracın güç ünitesi ise Çin Havacılık Motoru Kurumu tarafından bağımsız olarak geliştirilen AES100 motorundan oluşuyor.

HELİKOPTER GİBİ UÇAK

Helikopter benzeri esnekliği uçak seviyesindeki hız ve menzille birleştirmek üzere tasarlanan R6000, bölgesel hava ulaşımını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. İlk uçuşun başarısı, sadece bir test başarısından öte; uzun süredir sadece birkaç küresel oyuncunun hakimiyetinde olan tiltrotor teknolojisinde Çin'in büyüyen iddiasını ortaya koyuyor.

NOKTADAN NOKTAYA HAVA ULAŞIMI

United Aircraft'ın açıklamasına göre R6000; şehir içi ulaşım, deniz rotaları ve dağlık bölgelerde noktadan noktaya hava ulaşımı için tasarlandı. Şirket, aracın seyahat sürelerini kısalttığını ve coğrafi engelleri azaltırken bölgeler arası "kapıdan kapıya taşıma ağları" kurulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Proje yöneticisi Zhao Fengming, bu başarıyı ülkenin havacılık sektörü için bir kırılma anı olarak nitelendirdi.

UÇAKLARIN UZUN MENZİL VE YÜKSEK SEYİR HIZI İLE HELİKOPTERLERİN YETENEĞİ BİRLEŞMİŞ

Lanying R6000, dikey kalkış-iniş ile yüksek hızlı yatay uçuş arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlayan ayırt edici bir tiltrotor (eğilebilir rotor) konfigürasyonu kullanıyor. Bu yaklaşım, helikopterlerin hassas havada asılı kalma (hover) yeteneği ile sabit kanatlı uçakların uzun menzil ve yüksek seyir hızı özelliklerini harmanlıyor.

Motor bölmelerinin (nacelle) tamamını döndüren tasarımların aksine R6000, eğilebilir bir rotor şaft sistemi kullanıyor. United Aircraft, bu seçimin karmaşıklığı azalttığını, uçuş kontrolü ve güç sistemi tasarımında ilerleme sağladığını belirtiyor. Ayrıca bu tasarım, kalkış ve iniş sırasında yer mürettebatının veya yakındaki yapıların sıcak egzoz akışına maruz kalmasını da önlüyor.

Bu özellik özellikle deniz operasyonları için büyük önem taşıyor. Isı kaynaklı risklerin azaltılması sayesinde araç, özel ısıya dayanıklı kaplamalara sahip olmayan sıradan gemi güvertelerinden ve açık deniz platformlarından operasyon yürütebiliyor.

HIZI, MENZİLİ VE TAŞIYABİLECEĞİ MAKSİMUM YÜK

Sabit kanat modunda R6000, geleneksel helikopterlerin yaklaşık iki katı hızla, saatte yaklaşık 550 km hızla seyrediyor. Yaklaşık 2.000 kg maksimum ticari yük taşıyabilen araç, bu konuda benzer büyüklükteki helikopterlerin oldukça ilerisinde.

Aracın maksimum menzili, normal helikopterlerin yaklaşık dört katı olan 4.000 km'ye ulaşıyor ve servis tavanı 25.000 feet (yaklaşık 7.600 metre) civarında. Bu rakamlar, R6000'i genellikle döner kanatlı araçların menzili dışında kalan uzun mesafeli görevler için ideal kılıyor.

KULLANILABİLECEĞİ ALANLAR

Şirket; tıbbi tahliye, itfaiye, polis devriyesi ve afet yardımı gibi hızlı ve hassas müdahalenin kritik olduğu alanlarda R6000'in büyük destek sağlayacağını öngörüyor. Ayrıca lüks özel seyahat ve havadan turistik gezi alanlarında da fırsatlar görülüyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin tahminlerine göre, düşük irtifa pazarının 2025 yılına kadar yaklaşık 210 milyar dolara, 2035 yılına kadar ise 490 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. R6000 gibi yeni nesil araçlar, yakında bu devasa ekonomik hacmin merkezinde yer alabilir.