HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "İlk Orucum İlk İftarım" etkinliği düzenlendi…

"İlk Orucum İlk İftarım" etkinliği düzenlendi…

11.03.2025 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen "İlk Orucum İlk İftarım" programına katılarak, özel gereksinimleri olan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Geçit, bu anlamlı etkinlikte, "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" kapsamında eğitim gören çocuklarla iftar sofrasında buluşarak, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"İlk Orucum İlk İftarım" etkinliği düzenlendi…

Ramazan bilincini çocuklara aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk kez oruç tutan çocuklar, tuttukları ilk orucun iftarını Başkan Geçit ile birlikte yaptı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar iftar öncesinde eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi. Başkan Geçit, program boyunca çocuklarla sohbet ederek, onlara yaşamlarına dair tavsiyelerde bulundu.

AW409837_01

"ÇOCUKLAR MUTLUYSA ŞEHİR MUTLUDUR”

Belediye olarak çocuklara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Başkan Geçit, "Çocuklar mutluysa şehir mutludur. Bu nedenle her fırsatı değerlendirerek çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.

AW409837_02

"İLK ORUCUM İLK İFTARIM" PROGRAMI

Başkan Geçit, yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri "İlk Orucum İlk İftarım" programının amacının çocuklara oruç ibadetinin güzelliklerini öğretmek olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan’ın manevi atmosferinde çocukların özel anlarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Geçit, "Ramazan ayı çocuklarla çok daha anlamlı ve güzel geçiyor. Bu nedenle bu iftarı çocuklarımızla birlikte yaptık. Çocukların yüzlerindeki gülümseme, kalplerindeki mutluluk bizim için en değerli hediyedir" şeklinde konuştu.

AW409837_03

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Uykusunda dolandırıldı! Hesabından 74 kez para çekildiUykusunda dolandırıldı! Hesabından 74 kez para çekildi
Ne karavanlı konaklama ne şambrelle kaymak...Ne karavanlı konaklama ne şambrelle kaymak...
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan çocuklar ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü

7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler gündem oldu

Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.