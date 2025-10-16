HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İlk yerli müşterek 'bulut altı İHA-İDA sistemi' NATO tatbikatında kullanıldı

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), ilk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sisteminin NATO tatbikatı görevinde; taktik İHA sistemlerinin yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladığını duyurdu.

İlk yerli müşterek 'bulut altı İHA-İDA sistemi' NATO tatbikatında kullanıldı

STM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde. NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde, taktik İHA sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık.

İlk yerli müşterek bulut altı İHA-İDA sistemi NATO tatbikatında kullanıldı 1

"NATO SAHASINDA GÜÇLÜ BİÇİMDE SERGİLEDİK"

Gözcü İHA TOGAN tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri, MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi’ne aktarıldı. Merkezin yönlendirmesiyle KARGU Vurucu İHA, mayını başarıyla imha etti. Bu görevle; İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre, müşterek kabiliyetlerimizi NATO sahasında güçlü biçimde sergiledik" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybettiKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Babası "Duyuyorsan lütfen gel" demişti, cansız bedeni bulunduBabası "Duyuyorsan lütfen gel" demişti, cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
NATO İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.