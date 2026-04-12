İlkadım’da uyuşturucu operasyonu: iki adreste hap ele geçirildi

Samsun’da narkotik ekiplerinin İlkadım ilçesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.E. (20) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, ekiplerce yine İlkadım ilçesinde bir depoya yönelik gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 6 bin 663 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.K. (22) isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

