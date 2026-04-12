İlkadım’da uyuşturucu operasyonu: iki adreste hap ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.E. (20) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekiplerce yine İlkadım ilçesinde bir depoya yönelik gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 6 bin 663 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.K. (22) isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

