HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İllegal sitelerde katalogla fuhuş ağı: 7 ilde operasyon: 59 kadın kurtarıldı!

İçerik devam ediyor

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın ise kurtarıldı. şüpheli şahısların illegal internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlar aracılığıyla fuhuş ağı oluşturdukları, bu ilanların ise İzmir ilinden yönetildiği tespit edildi. İşte detaylar...

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorla" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslerde yapılan eşzamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

59 KADIN KURTARILDI

AW485934_03

Çalışmalar kapsamında zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarılırken 14 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 14 kişiden 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLLEGAL SİTELERDEKİ İLANLARLA FUHUŞ AĞI

AW485934_02

Öte yandan süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların illegal internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlar aracılığıyla fuhuş ağı oluşturdukları, bu ilanların İzmir ilinden yönetildiği belirlendi.

AW485934_01

Şüphelilerin, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogları müşteri şahıslara göndererek kadınları, "konumcu" olarak tabir edilen korsan taksiciler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik kiralanan dairelere gönderdiği, fuhuş faaliyetlerinden elde edilen gelirin "ilancı", "konumcu" ve mağdur kadınlar arasında paylaştırıldığı, bazı kadınların ise zorla fuhuşa zorlandığı öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ölüHafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Edirne’de tarlada çıkan yangın söndürüldü!Edirne’de tarlada çıkan yangın söndürüldü!

Anahtar Kelimeler:
İzmir fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevgilisinden yeni ayrıldı! Ünlü isimden iddialı pozlar

Sevgilisinden yeni ayrıldı! Ünlü isimden iddialı pozlar

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

İllegal sitelerde katalogla fuhuş ağı

İllegal sitelerde katalogla fuhuş ağı

Oya Budak cinayetinde şok detaylar: 'Eliyle ağzımı kapattı, bileklerimi sıktı'

Oya Budak cinayetinde şok detaylar: 'Eliyle ağzımı kapattı, bileklerimi sıktı'

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.