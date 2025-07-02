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İmamoğlu "Biz hazırız" diyerek duyurdu! "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok"

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu "Biz hazırız" diyerek duyurdu! "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok"
Begüm Özkaynak

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Biz hazırız! Çalışan, üreten, kazanan ve adilce paylaşan bir Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek" dedi.

İmamoğlu "Biz hazırız" diyerek duyurdu! "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok" 1

"BİZ HAZIRIZ"

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor.

Özellikle ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler, artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüksek faize dayalı ekonomi, KOBİ’leri seri bir şekilde iflasa sürüklüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verisine göre Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, geçen seneye göre %5,9 daha fazla! Açılan şirketlerse geçen yıla göre %13 daha az! Yani ülkemizde daha çok şirket batıyor, daha az şirket açılıyor.

İmamoğlu "Biz hazırız" diyerek duyurdu! "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok" 2

KOBİ’ler mal tedarik edemiyor, satış yapamıyor, yapsa parasını alamıyor, sonunda da batıyor; ekonomimizin bel kemiği kırılıyor!

Oysa ki KOBİ’lerimiz, bugün toplam ihracatımızın %55’ini, toplam istihdamın %72’sini oluşturarak ülkemiz için büyük bir görevi gerçekleştiriyor.

Siyasi kumpas kurarken “faiz artırır, sıcak parayı tutarız” hesabı yapanlar yüzünden, KOBİ’ler yüksek faize kurban ediliyor.

Halbuki KOBİ’ler doğru bir kaynak yönetimi ve planlamayla desteklenirse bakın ülkemizde neler olur. Teknoloji yatırımlarına, dijitalleşmeye ve küresel pazarlara açılmaya yönelecek desteklerle KOBİ’ler, yüksek sürdürülebilirlikte bir büyümenin taşıyıcısı olabilir.

İmamoğlu "Biz hazırız" diyerek duyurdu! "Yükselen iflas dalgasını durduracak dermanları yok" 3

KOBİ’lerimiz, büyük sanayi şirketleriyle entegre edilirlerse verimlilik sorunu da, inovasyon sorunu da aşılır. Ülke ekonomisi işte o zaman direnç kazanır. İstihdam, iş, ekmek belli bölgelerde yoğunlaşmaz, tüm ülke sathına yayılır.

KOBİ’lerimizi sadece görmezden gelen, yüksek faizle siyasi kumpasları finanse eden bu zihniyetin yükselen iflas dalgasını durduracak dermanı yok.

Biz hazırız!

Çalışan, üreten, kazanan ve adilce paylaşan bir Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Ekrem İmamoğlu paylaşım
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