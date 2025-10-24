İmamoğlu "casusluk" suçundan ifade verecek, akıllarda aynı soru: Kayyum ihtimaline yanıtlar farklı farklı!

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yeni bir suçlama yöneltildi. Bu suçlama 'kayyum' senaryosunu gündeme getirdi. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın da "casusluk" suçlamasından gözaltına alındığı soruşturmanın merkezinde Hüseyin Gün isimli şahıs bulunuyor.

HÜSEYİN GÜN'ÜN MATERYALLERİ İNCELENDİ

DHA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu incelemede, Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.

İMAMOĞLU "CASUSLUK" SUÇLAMASIYLA İFADE VERECEK

Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın da bu soruşturma kapsamında casusluk suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumlarından temin edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ ‘casusluk’ suçundan bugün gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında ‘casusluk’ suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün ise elde edilen yeni deliller doğrultusunda 'Suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan sorgulanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ceza infaz kurumundan temin edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

AKILLARA AYNI SORU GELDİ: İBB'YE KAYYUM ATANIR MI?

Gelişmelerin ardından akıllara "İBB'ye kayyum atanır mı?" sorusu geldi. Bu soruyu İmamoğlu davalarına da bakan avukat Hüseyin Ersöz'e yönelten gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yaptığı açıklamada Ersöz'ün "Casusluk suçu terör nitelikli bir suç olduğundan kayyum atanması için hukuki zemin oluşur" dediğini aktardı.

"FETÖ BAĞLANTISI YOK, ALTI KALIN KALIN ÇİZİLMELİ"

Avukat ve CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun da isminin geçtiği, casuslukla ilgili soruşturmada, basın yoluyla iş adamı olduğunu öğrendiğimiz bir başka kişi, Gün isimli kişinin de adı geçiyor. Bu kişinin daha önce başka suçlarla ilgili bir yargılaması olup olmadığından dolayı bir FETÖ bağlantısı deniyor. Ama başlı başına bu soruşturmanın herhangi bir şekilde bir FETÖ bağlantısı yok. Bunun altını kalın kalın çizmekte fayda var.

Bir casusluk iddiası var ortada ama casusluk iddiası neye dayandırılıyor? Nasıl bir casusluktan bahsediliyor? Bu konuya ilişkin en ufak bir fikrimiz yok. Dolayısıyla ifadeler alınmadan da bilgi paylaşımı olmuyor biliyorsunuz.

"İBB ŞU AN KAYYUM TEHDİDİ ALTINDA DEĞİL"

Dolayısıyla şu anda İBB kayyum tehdidi altında değil. Zaten tek başına bir casusluk iddiası, casusluk soruşturması da tek başına bir kayyum değildir.

Eğer siz bu casusluk soruşturmasını bir terör örgütüyle bağlantılı hale getirip ilişkilendirebiliyorsanız o zaman başka bir şey konuşabiliriz ama casusluk Türk Ceza Kanunu'nda bir suç tipidir.

Terör örgütü ile ilgili ilişkilendirmesi terörle mücadele kanuna ait bir durumdur. Dolayısıyla ikisinin bir ilişkilendirilmesi lazım. Dolayısıyla tek başına casusluk bir kayyum gerekçesi olamaz. Ancak biz de soruşturmayı şu anda yakından takip ediyoruz. Şimdiden bir şey sormak söz konusu olamaz. Ancak hani casusluk suçlaması da ne Ekrem başkana, ne diğer yol arkadaşlarımıza herhangi bir şekilde üzerine düşen bir iftira niteliğinde olabilir. Üzerine yapışmaz yani bu. Bu az önce ismini zikretmiş olduğum iş adamı kimdir? Nedir? Kiminle bağlantısı vardır? Hiç bilmiyoruz, tanımıyoruz.

Daha önce İstanbul Büyükşehir'de çalışmış mı, çalışmamış mı ona baktık. Herhangi bir kayıt bulamadık, rastlamadık. Bizim 19 Mart'tan bu tarafa veya öncesinden bu tarafa bizimle ilgili bir operasyonda adı geçmiş mi, geçmemiş mi diye baktık. Orada da bir isim geçme söz konusu değil. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarla bağlantılı bir kimse değil. Neden cezaevinde onu da bilmiyoruz ama haricen yapmış olduğumuz araştırmalardan şunu öğrendik.

"İÇERİĞİ VE GÜNÜ BİRAZ MANİDAR"

Basın yoluyla, kamuoyuna açık aramalarla yapmış olduğumuz öğrenmelerden de şunu söyleyebiliriz. Daha önce bir FETÖ yargılamasıyla yargılamasına maruz bırakılmış ve oradan beraat etmiş. Ardından da 4 Temmuz'dan bu tarafa bir casusluk iddiasıyla tutuklu olduğunu öğrendik.

Aslında siz 4 Temmuz'da casuslukla ilgili birini gözaltına almışsınız, tutuklamışsınız. 4 Temmuz'dan bu tarafa geçen sürede de bu casusluk yaftasını Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yapıştırmaya çalışıyorsunuz. İçinin boş olduğunu değerlendirmemiz bir soruşturma. Sadece içeriği ve günü biraz manidar."

"DİĞER SORUŞTURMALARI ETKİLEMEZ"

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek'in, "Diğer soruşturmaları etkiler mi peki?" sorusuna Çiftçi şöyle yanıt verdi: "Etkileyeceğini değerlendirmiyorum. Çünkü içinin boş olduğunu düşünüyorum. Yani sizin elinizde casuslukla ilgili böyle bir iddia varsa casusluk çok ciddi bir suçlama çünkü. Casuslukla ilgili böyle bir suçlama var. Elinizde somut bir delil varsa niye bugüne kadar beklediniz ve niye bugüne kadar bir iş yapmadınız. Yani casusluk çok büyük bir suçlama. Dolayısıyla diğer soruşturmaları da etkileyeceğini düşünmüyorum."