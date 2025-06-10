İmamoğlu da katılmak istedi! Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için başvurmuştu: Adalet Bakanlığından karar geldi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

İMAMOĞLU'NDAN FERDİ ZEYREK'İN CENAZE TÖRENİNE KATILMAK İÇİN BAŞVURU

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. t24'ün aktardığına göre; İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan başvuruda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

İLK TÖRENE DİLEK İMAMOĞLU VE İBB BAŞKANVEKİLİ KATILDI

Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

İMAMOĞLU'NUN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Bu arada Adalet Bakanlığından İmamoğlu'nun başvurusuna yanıt geldi. Pointer'ın sosyal medyadan duyurduğu gelişmeye göre İmamoğlu'nun cenaze törenine katılmasına yönelik başvurusu reddedildi.