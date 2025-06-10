Manisa, Başkanını uğurluyor! Ferdi Zeyrek için son görev...

Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü başta Manisa ve CHP'liler olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Taraflı tarafsız herkes 48 yaşında yaşamını yitiren Manisalı Başkan için gözyaşı dökerken, taziye mesajları peş peşe geldi. 74 yıl sonra CHP'nin birinci parti olarak çıktığı kentte seçimden sadece 15 ay sonra genç başkanın ölümü Manisalıları yasa boğarken, Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

FERDİ ZEYREK'İN CENAZE PROGRAMI

Ferdi Zeyrek için 10 Haziran Salı (bugün), saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreninin düzenlenecek, ardından cenazesinin öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılacak. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

İşte dakika dakika Manisa'da yaşananlar;