İmamoğlu gözaltına alındı! Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Bu devran bir gün dönecek"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu NOW Tv'ye konuştu. Süreci değerlendiren İmamoğlu ailesinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dilek İmamoğlu: "Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım.

"BU SAÇMALIĞIN ÖTESİ"

Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler 7.30 gibi evden ayrıldılar.

Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama. Ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular.

Artık her şeyi bekler hale geldik. Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi...

Bekliyor muyduk böyle bir süreç, kağıt üzerinde halen bir hukuk devletiyiz olmaz diyoruz ama oluyor."

"BÖYLE BİR ŞEYE GÜLÜNÜR SADECE"

Dilek İmamoğlu, 'Terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevaben şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil olamaz böyle bir şey. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi tamamen büyük bir iftira.

Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiç bir şey yok. Biz şeffafız... Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak.

Ben bir anne olarak sorumluluklarım var çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına. Ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü"

"BU DEVRAN BİR GÜN DÖNECEK"

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise süreçle alakalı şu ifadelerde bulundu:

"Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum sosyal medya kilitli hiç bir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz.

Bu adam ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek."