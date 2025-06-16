İmamoğlu için istenen ceza belli oldu! Duruşmada gergin anlar... İmamoğlu'ndan Jandarmaya: "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün"

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ve tehdit ettiği, terör örgütlerine hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor. Silivri’deki Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan duruşma salonunda görülen davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip ediyor. İmamoğlu için istenen cezası da belli oldu.

16 Temmuz'a ertelenen davada gerilim yaşandı. Jandarma İmamoğlu'nu duruşma salonundan çıkarmak isteyince İmamoğlu, "Zorla götürün beni" dedi ve yerine geri oturdu.

MAHKEME SALONUNA ALKIŞLARLA GİRDİ

Alkışlarla salona giren İmamoğlu "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun “Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz” sözleri üzerine salondan bir alkış tufanı koptu.

ÖZGÜR ÖZEL DE SLOGAN VE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Özgür ve partililer İmamoğlu'na destek için Silivri'ye geldi. Duruşmaya katılan Özgür Özel, yurttaşların "Hak hukuk adalet" sloganları ve alkışlarla karşılandı. Duruşma öncesi izdiham yaşandı.

İMAMOĞLU SAVUNMASINI YAPTI

Duruşma başlamadan önce aralarında milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup salona girmek istediği sırada duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu. Duruma salonda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı.

Heyet ve başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun salona geldi. İmamoğlu savunmasına başladı.

FERDİ ZEYREK'İ ANARAK BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu savunmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı:

"Yanında olamadım. Bir ders bırakarak gitti. Yüz binlerce insanın bir yöneticiyi yas tutarak uğurlaması bu dünyaya ve Türkiye'ye büyük ders niteliğindedir. Ebediyete zarafetle yürüyen Başkanımızın sadece on dört aylık bir hizmetle bu gönül bağını kurması milletimizin adil, güler yüzlü, halkla iç içe olan, ayrım yapmayan 'Benden olmayan bertaraf olsun' demeyen bir yöneticiye duyduğu derin özlemi ve bu hasretin Manisa'da bir nebze giderilmiş olmasının yansımasıdır... Bu yaşanan duygu seli, birleştirici olmanın, insanı insan olduğu için kucaklamanın açık bir delili değilse, başka ne olabilir"

"İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR DİYEN ZİHNİYETİ 3 KEZ YENDİĞİM İÇİN BURADAYIM"

Duruşmada İmamoğlu, “Ben buraya yaklaşık 90 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde bulunduğum zindandan geliyorum. Türkiye’ye büyük maddi ve manevi, uluslararası itibarına zarar veren bu operasyonlar nedeniyle ben ve arkadaşlarım neden tutsağız?” diye sordu.

“Ülkeye bu bedel neden ödetiliyor? Hukukla ilgisi olmayan bu sorunun cevabını haykırmaya devam edeceğim. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım” diyen İmamoğlu, kanala, ranta ve yalana karşı durduğu ve Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu olduğunu belirtti.

"BU BİR YARGILAMA DEĞİL CEZALANDIRMADIR"

İmamoğlu tutukluluk süreciyle ilgili, “Bu bir yargılama değil cezalandırmadır. Aynı zamanda milletimin iradesi de cezalandırılıyor. İnsanlar aileleriyle, 70 yıllık birikimleriyle tehdit edilir mi? Bu nasıl bir zalimliktir, yüce Türk yargısı buna nasıl müsaade edebilir?” ifadelerini kullandı.

2 YIL 8 AYDAN 7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık mütalaasında, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle sözkonusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu'nun 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek için sabah erken saatlerde Silivri'ye geldi.

İMAMOĞLU: ÇIKMAK İSTEMİYORUM, ZORLA GÖTÜRÜN BENİ

Jandarma, bu 5 dakikalık süreçte İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istedi. Tepki gösteren İmamoğlu, "Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni" dedi ve yerine oturdu. İmamoğlu, Özgür Özel’e dönerek "Tekrar başımız sağ olsun" dedi. Dava 16 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: DHA-İHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır