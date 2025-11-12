HABER

İmamoğlu İddianamesinde olay olacak “Gizlilik” talimatı! ‘Akrabalık ilişkisi bulunmayan’ kişiler, internetsiz telefon ve bilgisayarlar…

Tartışmalara neden olan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame açıklanırken dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İddianamede yer alan ‘gizlilik’ ile ilgili talimatların yer aldığı belgede gündem yaratacak ifadeler yer aldı. İşte “Örgütün 'Gizlilik' prensibine en somut örneklerden” diyerek paylaşılan belgede yer alan o detaylar…

Mynet Özel Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belgede yer alan “gizlilik” başlıklı talimatların, örgüt içi iletişimde alınacak önlemlerle ilgili olduğu öne sürüldü.

İddianamede, “örgütün gizlilik prensibine en somut örneklerden biri” olarak nitelendirilen bölümde, iletişim trafiğine dair ayrıntılı yönlendirmelere yer verildi. Buna göre, bilgilerin yalnızca “güvenilir kişiler” arasında paylaşılması, internete bağlı olmayan bilgisayarların kullanılması ve iletişimin yeni, kayıtsız hatlar üzerinden yapılması talimatı dikkat çekti.

İddianamede yer alan belgede ayrıca, operasyon planlamalarında yer alan kişilerin “akrabalık ilişkisi bulunmayan” isimler arasından seçilmesi gerektiği, konuşmaların sadece sesli ve sınırlı kapsamda yapılması gerektiği yönünde ifadeler de yer aldı.

“GİZLİLİK” TALİMATLARI DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede yer alan ‘Gizlilik’ başlıklı bölümde şu ifadeler ve belge yer aldı:

“Suç faaliyetleri kapsamında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün deşifre edilmesine ve örgüt içerisinde bulunan şüphelilerin yakalanmasının önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin görüşmelerini gizliliğe riayetle gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği, örgüt mensuplarının sıklıkla bir arada bulunma ve buluşmaları, bu buluşmaların kamu binaları dışındaki özel yerlerde, gerektiğinde kamera kaydını engelleyerek örgütsel toplantı şeklinde gerçekleştirilerek da dikkate alınarak gizlilik prensibiyle hareket ettikleri anlaşılmıştır.”

