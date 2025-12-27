HABER

Kar keyfini yaşamak isteyen 11 kişi karda mahsur kaldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlarıyla karın keyfini çıkarmak isteyen 6 kişi mahsur kaldı.

1030 rakımlı Ahmetusta mevkisinden 78 AY 479 ve 78 ABV 633 plakalı araçlarıyla Ömür Ahmet Kıran mevkisine çıkan Doğukan G., Başar K., Umutcan T., Onur A., Muharrem A. ve Furkan S. ile toplam 11 kişi 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle mahsur kaldı. Araçlarını karda ilerletemeyen şahıslar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi ekipleri sevk edildi. Karda mahsur kalan 11 kişi 8x8 amfibik araç ile kurtarıldı. 11 kişinin yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlendi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Karabük
