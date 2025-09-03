HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi! "Bilsinler ki 'ben CHP’liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz"

Dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevinden alındı, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Bu durum siyasi arenayı hareketlendirirken, Tekin bugün göreve başladıklarını aktardı. Öte yandan konuyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu açıklamada bulundu. İmamoğlu yaptığı değerlendirmede isim vermeden Tekin'e yüklendir ve "Bilsinler ki “ben CHP’liyim” diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz" dedi.

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi! "Bilsinler ki 'ben CHP’liyim' diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz"
Melih Kadir Yılmaz

Dün siyaseti hareketlendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevinden aldı ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atadı. Görevi kabul edeceğini aktaran Tekin partinin hedefi haline geldi ve eleştirildi.

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin e yüklendi! "Bilsinler ki ben CHP’liyim diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz" 1

İMAMOĞLU İSİM VERMEDEN TEKİN'E YÜKLENDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Gürsel Tekin'i eleştirdi.

"BİR AVUÇ MUHTERİS MİLLETİN KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKINI GASP ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır. Bir avuç muhteris, milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor.

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin e yüklendi! "Bilsinler ki ben CHP’liyim diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz" 2

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmek istiyorlar. Geceleri uykularını kaçıran mücadelemizden ve milletin iktidarından çok ama çok korkuyorlar.

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin e yüklendi! "Bilsinler ki ben CHP’liyim diyen hiçbir siyasetçi bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz" 3

"SANDIĞA VE MİLLET İRADESİNE SAVAŞ AÇARAK İKTİTARDA KALACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Demokrasiye karşı yaptıkları bu müdahaleyi finanse edebilmek için milletin sofrasındaki ekmeği küçültüyor, ülke ekonomisini yok olma noktasına getiriyorlar. Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyorlar. Sandığa ve millet iradesine savaş açarak iktidarda kalacaklarını düşünüyorlar.

"BİLSİNLER Kİ 'BEN CHP'LİYİM' DİYEN HİÇBİR SİYASETÇİ BU İRADE GASPINA VE ONURSUZLUĞA ALET OLMAZ"

Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar. Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki “ben CHP’liyim” diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.

Cennet vatanımızı siyasi mühendislikle, davalarla, tutuklamalarla, masa başı planlarıyla ve kayyımlarla ele geçirmeye çalışanların yargı eliyle demokrasiye yapmaya kalkıştıkları müdahale, 19 Mart’ta Saraçhane’yi inleten milletimizin gür sesi ile durdurulmuştur.

"NE BİZLERİ ESİR ALARAK NE DE CHP'Yİ TEHDİT EDEREK DURDURABİLİRLER"

Bitirmeye çalıştıkları bu umut seferberliğini, ne bizleri esir alarak ne de CHP’yi tehdit ederek durdurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir. Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir.

"MESELE CHP DEĞİL, TÜRKİYE'DİR"

Mesele CHP değil, Türkiye’dir. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur.

Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız. Azim, kararlılık ve cesaretle milletin iktidarı, Türkiye’yi umuda ve huzura kavuşturacak. Zulümleri, asla milletin zaferinden büyük olamayacak. Onlar gidecek, millet gelecek! Ve onları korkudan tir tir titreten o cümle kulaklarından hiç çıkmayacak: Her Şey Çok Güzel Olacak!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavşağa çıkan otomobili adeta biçti, sürücü araçtan fırladı: 3 yaralıKavşağa çıkan otomobili adeta biçti, sürücü araçtan fırladı: 3 yaralı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gürsel Tekin CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.