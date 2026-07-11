İmamoğlu itirafı gündem olmuştu: Portekizli manken Correia'yı İmamoğlu ile buluşturan aracı kadın tutuklandı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Correia ile buluşmasında aracılık yaptığı öne sürülen Nadela Moldova, Yalova'da gözaltına alındı.

(Nadela Moldova)

İMAMOĞLU-CORREIA BULUŞMASININ ARACISI MOLDOVA TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre Moldova, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK'nın 227. maddesi kapsamında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından, İmamoğlu’nu Antalya’da bir teknede Portekizli manken Correia ile buluşturduğu iddia edilen aracı Nadela Moldova’nın Yalova’da gözaltına alındı.

Moldova'nın TCK 227’den tutuklamaya sevk edildiği ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

PORTEKİZLİ MANKENDEN İMAMOĞLU İTİRAFI

Soruşturma dosyasında adı geçen Portekizli manken Correia, daha önce fuhuş soruşturması kapsamında mağdur ve tanık sıfatıyla ifade vermişti. Correia, ifadesinde Nadela Moldova'nın kendisini bazı kişilerle buluşturduğunu anlatmıştı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Correia’nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu madde kullanılan ortamlara dair bilgi vermek istediğini söyledi.

Bu ifade üzerine soruşturma genişletilmiş, Moldova hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: İHA