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  4. İmamoğlu kararına DEM Parti'den açıklama! 'Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir'

İmamoğlu kararına DEM Parti'den açıklama! 'Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.03.2025 20:20
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İmamoğlu'nun diploma kararı Türkiye'nin gündeminde! Siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. En çok merak edilen açıklamalardan biri de DEM Parti'den geldi. DEM Parti adına açıklamayı yapan Eşbaşkan Tülay Hatimoğlulları oldu.

İmamoğlu kararına DEM Parti'den açıklama! 'Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir'

DEM Parti, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır.

Sayın İmamoğlu’na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir.

Bu tür idari ve yargı kararları ortak yaşam inancına ciddi şekilde zarar vermektedir. Demokrasiye kara leke süren, hukuku askıya alan bu kararın derhal geri çekilmesi, siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
diploma imamoğlu DEM Parti
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