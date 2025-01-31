İmamoğlu mu Yavaş mı? Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını açıkladı... Çok konuşulacak iddia: Güç zehirlenmesi yaşar!

Erken seçim çağrısını yineleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı ve ön seçim duyurdu.
Yeni bir sürecin başlandığını ifade eden Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" dedi.
2-3 ay içerisinde yapılacak ön seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılması bekleniyor.
CHP'nin erken seçim startını vermesinin ardından Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı. Portakal, şu ifadeleri kullandı;
Ama şöyle de bir gerçek var; Hangisi Erdoğan'ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız, o Mansur bey değil, ortada İmamoğlu.