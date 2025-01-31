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İmamoğlu mu Yavaş mı? Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını açıkladı... Çok konuşulacak iddia: Güç zehirlenmesi yaşar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2025 07:35
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Her fırsatta 'erken seçim' çağrısı yapan CHP, seçim çalışmaları için startı verdi bile. CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacaklarını duyurdu. Şimdilik Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın katılacağı seçimde sandıktan hangi ismin çıkacağı merak edilirken; Fatih Portakal, gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı. Portakal'ın "Cumhurbaşkanı olacağı zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesine girebileceğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu mu Yavaş mı? Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını açıkladı... Çok konuşulacak iddia: Güç zehirlenmesi yaşar!

Erken seçim çağrısını yineleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı ve ön seçim duyurdu.

Yeni bir sürecin başlandığını ifade eden Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" dedi.

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI?

2-3 ay içerisinde yapılacak ön seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılması bekleniyor.

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FATİH PORTAKAL ADAYINI AÇIKLADI

CHP'nin erken seçim startını vermesinin ardından Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı. Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"SEÇİLİRSE GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAR"

  • Benin gönlümden Mansur Yavaş geçer, çünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Sert bir tavrının olabileceğini düşünüyorum, kendi gibi düşünmeyenlere...

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  • Mansur Yavaş'ın daha böyle bir devlet adamlığıyla, sakinliğiyle toplumu ikna edebileceğini düşünüyorum.

"ERDOĞAN'IN DİLİYLE MÜCADELE EDEBİLİR Mİ?"

  • Ama şöyle de bir gerçek var; Hangisi Erdoğan'ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız, o Mansur bey değil, ortada İmamoğlu.

  • İkisinin de böyle artıları, eksileri var. Artık o artılar eksiler sandıkta belli olacak.

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Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
EKREM İMAMOĞLU
MANSUR YAVAŞ
ÖZGÜR ÖZEL
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu fatih portakal
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