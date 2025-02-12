'İmamoğlu mu Yavaş mı' tartışmasına dikkat çeken öneri! "Asıl seçim 2. turda olur..."

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP içerisinde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri geçiyordu. Ön seçim kararının ardından Yavaş'tan beklenmedik bir çıkış gelmiş ve Yavaş ön seçime katılmayacağını açıklamıştı. Yavaş'ın adaylığını destekleyenler son gelişmeyle birlikte hüsrana uğrasa da kamuoyunda Yavaş'ın aday olması için yoğun bir baskı var. Prof. Dr. Ali D. Ulusoy da T24'te yazdığı köşesinde dikkat çeken bir öneride bulundu. Toplumun Yavaş mı İmamoğlu mu diye ikiye bölündüğü bir ortamda Ulusoy'un seçimin ilk turuna iki adayın da katılmasını önermesi kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyeceğe benziyor.

Ulusoy'un yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi iki turlu seçimlerde ilk turda muhalefetten birden fazla aday çıkmasının sakıncası yok.

Bizde nispeten yeni sayılan cumhurbaşkanlığı seçimine kadar iki turlu seçim geleneği ve kültürü olmadığı için, işbu iki turlu seçimin mantığı henüz tam anlaşılamıyor.

Oysa Batı’da örneğin Fransa gibi ülkelerde gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse milletvekilliği seçimlerinde iki turlu seçim uzun süredir uygulandığından, iki turun mantığı çok daha kanıksanmış.

İki turlu seçimlerin özelliği gereği, ilk turlar zaten bir tür ön seçim gibi işler.

Asıl seçim ise 2. turda olur.

En güçlü iki aday 2. turda yarışır ve kazanan ipi göğüsler.

Yani ilk tur zaten ön seçim görevi görür.

Çok erken bir ön seçim yerine, vakti geldiğinde seçimin ilk turu bu işi zaten görür.

Böylece çok erken bir ön seçimin riskleri ve sakıncaları da yaşanmaz.

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ: "İKİ ADAY DA İLK TURA KATILSIN"

Ana muhalefet için ilk turda çift aday önerisini sanırım basında T24 aracılığıyla ilk ben dile getirdim.

T24’deki 13 Kasım 2024 tarihli yazımın başlığı şöyle:

'CHP için uzlaşmalı tek ya da iki aday: Win-win'

Alt başlık ise şu şekilde:

'İlk turda isteyen Yavaş’a isteyen İmamoğlu’na oy versin. İkinci tura iktidar bloğu adayına karşı hangisi çıkarsa hep birlikte ona destek verirler ve kazanırlar. Olur da ikinci tura CHP’nin her iki adayı kalırsa da düğün bayram! Her halükârda CHP kazanmış olur'

Anlaşılan o ki dün basında çıkan haberlere göre, tecrübeli politikacı ve eski Antalya belediye başkanı Hasan Subaşı da bu düşüncede.

Tabii aklın yolu bir.

Gerçekten de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hemen yapmayı düşündüğü ön seçimin şu konjonktürde hem ana muhalefete hem de genel olarak muhalefete hiçbir yararının olacağını sanmıyorum.

Henüz çok erken olması ve seçim atmosferine girilmediği için toplum nezdinde heyecan yaratmayacağı ve ayrıca, şimdiden Parti içinde gereksiz bir bölünme yaratacağı bir yana.

Önümüzdeki seçimler olağan ve normal bir seçim olmayacak.

25 yıllık kesintisiz bir iktidara 'dur' ya da 'devam' seçimi olacak.

Dolayısıyla ana muhalefetin adayı aslında sadece CHP’nin adayı olmayacak.

İktidara muhalif tüm kesimlerin ortak adayı olacak.

Hatta ana muhalefetin kazanmasının anahtarı, Sağ’dan alacağı ekstra oya endeksli olacak.

O halde salt CHP üyeleri arasındaki ön seçim, CHP dışından da çok daha geniş bir tabandan ve özellikle de toplam oyların çoğunluğunu oluşturan Sağ kesimden de oy alma potansiyeli olan diğer bir adayın çıkmasını güçleştirecek.

Hatta böyle bir potansiyel aday -Sayın Mansur Yavaş gibi- CHP içinden veya CHP’ye yakın biri olursa, ister istemez bu adayla Parti tabanını karşı karşıya getirme riski var.

O halde sanki böyle bir ön seçim, bu potansiyel adayı baştan ekarte etmek veya CHP tabanı ile karşı karşıya getirmek için kurgulanmış gibi bir izlenim doğurabilir.

Böyle bir izlenimin de artık iktidara gelme dışında seçeneği kalmamış ana muhalefet partisine ve yönetimine zarar vereceği kuşkusuz.

Bu bağlamda zaten sonucu baştan belli bir ön seçime Sayın Ekrem İmamoğlu dışındaki herhangi bir ciddi adayın katılmasını beklemek gerçekçi olmaz.

ALİ D. ULUSOY KİMDİR?

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ali D. Ulusoy, 1968 yılı Mersin Mut doğumludur.

Öğretim üyeliği yanında EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığı, BDDK Hukuk Danışmanlığı, Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu Üyeliği, TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığı ve İzmir Yaşar Üniversitesi rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.

ABD Los Angeles California Üniversitesinde (UCLA) iki yıl (2006-2007; 2017-2018) misafir öğretim üyesi olarak kalmıştır. 2011-2014 arası üç yıl Danıştay Üyeliği yapmış ve kendi isteğiyle ayrılıp üniversiteye dönmüştür.

Uzmanlık alanları: İdare hukuku, İdari yargı, Ekonomik kamu hukuku, İdari yaptırımlar, İnsan hakları, Devlet-din ilişkileri.

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yüksek Lisans: Fransa Bordeaux Üniversitesi. Doktora: Fransa Bordeaux Üniversitesi. Doçentlik:2002, Profesörlük: 2008.