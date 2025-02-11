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İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Bu troll ekibini durdurmalısınız" Kulisleri sallayan sözler

11.02.2025 12:56
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CHP'de nabızlar yüksek. Ön seçim kararı, Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama kararı, Özel-İmamoğlu-Yavaş görüşmesi derken sürecin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu. Ankara'daki üçlü zirveden gelen bir kulis bilgisine göre Mansur Yavaş, İmamoğlu'na belgeler gösterip "Benim aleyhimde yazıp çizen, size yakın bu troll ekibini durdurmanız gerekir" demiş. ABB Başkanının bir de Özgür Özel'e sitemi olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu'na listeyi uzatıp sitem eden Yavaş: "Size yakınlarmış! Bu troll ekibini durdurmalısınız" Kulisleri sallayan sözler

Erken seçim isteyen CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının da erkenden belirleneceği kararı alındığını duyurmuştu. Bu gelişme tartışmaları beraberinde getirdi. Zira ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçim yerine kamuoyu yoklamaları yapılması gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor. Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ön seçim fikrine sıcak bakan taraf. Üç ismin Ankara'da bir araya geldiği kritik görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı.

'BİRLİK' MESAJINI ÜÇÜ BİRLİKTE PAYLAŞTI

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için en öne çıkan iki isim İBB ve ABB başkanları. Haliyle, ön seçim kararının alınması üzerine Özgür Özel ile İmamoğlu ve Yavaş pazar akşamı Ankara'da konuyu masaya yatırmak üzere bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel'in hesabından 'birlik' mesajı paylaşıldı. Bu gönderi İmamoğlu ile Yavaş'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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YAVAŞ'IN KARARI NETLEŞTİ: "ÖN SEÇİMDE YOKUM"

Ne var ki görüşmenin ertesi günü, ön seçim konusunda görüş birliği olmadığı netleşti. Mansur Yavaş'a yakın kaynaklarca, Yavaş'ın ön seçime girmeyeceği bildirildi.

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HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E ŞİKAYETLERİNİ İLETTİ

Görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin yeni kulis bilgileri gün yüzüne çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği bilgiye göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "Troll ekibini durdurmalısınız" çağrısı yapmış, Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getirmiş.

AA-20250209-37005571-37005569-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_IBB_BASKANI_IMAMOGLU_VE_ABB_BASKANI_YAVAS_ILE_ANKARADA_GORUSTU

İMAMOĞLU'NA BELGELERLE 'TROLLERİ DURDURUN' ÇAĞRISI

Öztürk'ün aktardığına göre Mansur Yavaş, beraberinde götürdüğü dosyadan çıkardığı belgeri İmamoğlu’na gösterip “İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir” dedi.

İMAMOĞLU'NA LİSTEYİ VERDİ

Buna karşılık İmamoğlu böyle bir durumdan bilgisinin, haberinin olmadığını ifade etti. Yavaş’ın uzattığı listeyi alan İmamoğlu, “inceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını” dile getirdi.

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Öte yandan Yavaş, Genel Başkan Özgür Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getirip "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dedi.

"HER HALÜKARDA ADAY OLACAĞIM"

Ayrıca Mansur Yavaş'ın her halükarda aday olacağını üçlü görüşmede dile getirdiği de kulislerde konuşulanlar arasında.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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