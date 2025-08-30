HABER

İmamoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı! "İrademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır"

Doğukan Akbayır

Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yapay zeka videosu kullanarak mesaj verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan İmamoğlu mesajında, "Milletimiz, geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır." dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yapay zeka videolu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı.

"HER ZORLUĞU AŞARAK GELECEĞİMİZİ KORUYACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletim;

Özgürlük ve bağımsızlığımızın nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.

Büyük zorluklar içinde verdiğimiz istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük mücadele veriyoruz. Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyorum.

Milletimiz, geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır.

Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.

Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu zafer bayramı 30 Ağustos
