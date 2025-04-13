İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonların ardından Silivride'ki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve aralarında Murat Ongun, Fatih Keleş'in de bulunduğu 9 kişi başka cezaevlerine gönderildi. Ekrem İmamoğlu ise bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BİR ŞEY SÖYLEYİN"

Mesajında 'yüce Türk yargısına sesleniyorum' diyen İmamoğlu hakimlere, savcılara çağrı yaparak, "Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun X üzerinden paylaştığı mesajın tamamı şu şekilde;

İftiracı arayışları,

Yalancı şahit zorlamaları,

Gizli tanık kurguları,

23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması,

Gazetecilerin tutuklanması,

Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar…

“Turbun Büyüğü” yetmeyince

“Dananın Kuyruğu” yalanı vs.

Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?

Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını !

Yüce Türk Yargısına sesleniyorum.

Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi?

Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum.

Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?