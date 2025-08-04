HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 'Sahte diploma' skandalıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İmamoğlu sahte skandalla ilgili "Yargı, halkın seçtiği başkanın hakkını engellemekle meşgulken, sahtecilik almış başını gitmiş. Bu tablo gösteriyor ki asıl sorun adaletsizliktir." ifadesinde bulundu.

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"
Doğukan Akbayır

Ekrem İmamoğlu Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'Sahte diploma' skandalıyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, skandalın boyutlarının korkutucu olduğunu ifade ettiği açıklamasında önemli ifadelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

İmamoğlu ndan çarpıcı Sahte diploma değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş" 1

"SAHTECİLİK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve Cumhurbaşkanlığı adaylığım.

İmamoğlu ndan çarpıcı Sahte diploma değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş" 2

Yargı, halkın seçtiği başkanın hakkını engellemekle meşgulken, sahtecilik almış başını gitmiş. Bu tablo gösteriyor ki asıl sorun adaletsizliktir.

Ama az kaldı, siyasetin aparatı olan yargı düzeni de, sahtecilerin cirit attığı Türkiye görüntüsü de bitecek, çürümüşlük son bulacak.

HERKES İÇİN, HER YERDE

ÖNCE ADALET

ÖNCE HÜRRİYET"

İmamoğlu ndan çarpıcı Sahte diploma değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş" 3

NE OLMUŞTU?

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan skandal sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar...Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar...
Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil"Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu skandal Sahte diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için flaş haber!

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için flaş haber!

Jonathan Rowe için Süper Lig devi devrede!

Jonathan Rowe için Süper Lig devi devrede!

Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu

Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama

Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi

Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.