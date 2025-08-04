İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

Ekrem İmamoğlu Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'Sahte diploma' skandalıyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, skandalın boyutlarının korkutucu olduğunu ifade ettiği açıklamasında önemli ifadelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

"SAHTECİLİK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve Cumhurbaşkanlığı adaylığım.

Yargı, halkın seçtiği başkanın hakkını engellemekle meşgulken, sahtecilik almış başını gitmiş. Bu tablo gösteriyor ki asıl sorun adaletsizliktir.

Ama az kaldı, siyasetin aparatı olan yargı düzeni de, sahtecilerin cirit attığı Türkiye görüntüsü de bitecek, çürümüşlük son bulacak.

HERKES İÇİN, HER YERDE

ÖNCE ADALET

ÖNCE HÜRRİYET"

NE OLMUŞTU?

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan skandal sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.