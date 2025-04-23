HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İmamoğlu'ndan deprem sonrası açıklama: "19 Mart'ta yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul depremi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan deprem sonrası açıklama: "19 Mart'ta yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu"
Cansu Akalp

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 19 Mart sabahı tutuklanan İmamoğlu, bu tutuklamanın ekonomiye trilyonlarca lira zarar verdiğini söyledi.

fdgfgdfg

İşte o açıklama;

"19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu.

Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik.

Siyasi kumpas sonucu yaşanan dalgalanma maalesef zamanla ekonominin temellerine daha da nüfuz edecek.

Büyüme yavaşlayacak, enflasyon yüksek kalacak, kıt kanaat geçinmeye çalışan insanların yaşam şartları daha da ağırlaşacak.

Büyük bedeller ödeyerek 2 yılda biriktirdiğimiz döviz rezervlerini 3 günde sattılar. Yüksek faizle peşinde koştukları sıcak parayı bile kaçırdılar. Yarattıkları kaosu durdurmak için daha fazla faiz verdiler. Üreticiyi yüksek kredi faizleriyle adeta boğdular. Devletimizin ve milletimizin borçlarını döviz artışları ile daha da artırdılar.

Bir an için ülkemizin acil ihtiyaçlarını düşünün. Fakir fukarayı, emekliyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru, küçük esnafı, gençlerimizi düşünün. Bir hiç uğruna yaktıkları bu parayla bu güzel insanlar için neler yapılabilirdi bir hayal edin.

Bu aziz millet; koltuk hırsı uğruna önüne geleni yakıp yıkan, milletin ekmeğine göz diken, deprem riski için kullanılması gereken kaynakları kumpaslara feda eden bu kifayetsizlere daha ne kadar tahammül gösterecek?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem fırsatçılığı! İndi-bindi ücretini 2 katına çıkardıDeprem fırsatçılığı! İndi-bindi ücretini 2 katına çıkardı
Bakan Tunç yarın DEM Parti ile görüşecek!Bakan Tunç yarın DEM Parti ile görüşecek!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"

İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'da birçok bina boşaltıldı

İstanbul'da birçok bina boşaltıldı

Deprem hastaneyi vurdu!

Deprem hastaneyi vurdu!

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.