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İmamoğlu'ndan enflasyon eleştirisi: "Yüzde 35'e düşüşü başarı diye sunuyorlar"

İBB'ye yönelik operasyonlarda gözlatına alınan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hükümetin enflasyonla mücadele politikasını eleştirdi. İmamoğlu, "İki yıl önce %38 enflasyonla görevi alanlar, milletin çektiği bunca çileye rağmen %35’e düşüşü “başarı” diye sunuyor. Takdir milletimizindir!" dedi.

İmamoğlu'ndan enflasyon eleştirisi: "Yüzde 35'e düşüşü başarı diye sunuyorlar"
Mustafa Fidan

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti eleştirdi. "Kriz büyüyor" diyen İmamoğlu, "Aziz Milletim, Yüksek enflasyon bir tercihtir. Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur. Hukukun işlemediği yerde enflasyon düşmez. Çözüm bizdedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

İMAMOĞLU: "SONUÇ: KRİZ BÜYÜYOR!"

"İki yıl önce %38 enflasyonla görevi alanlar, milletin çektiği bunca çileye rağmen %35’e düşüşü “başarı” diye sunuyor. Takdir milletimizindir!

Bu yönetim, milletin değil, yarattıkları ayrıcalıklı kesimin yanında durmaya devam ediyor.

Sonuç: Kriz büyüyor!

İmamoğlu ndan enflasyon eleştirisi: "Yüzde 35 e düşüşü başarı diye sunuyorlar" 1

Bakan “program çalışıyor” diyor. Aynen katılıyorum: Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor! Dar gelirliye zam çok görülüyor. Açlık sınırı 26 bin lirayı aşarken, asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 17 bin lira bile olamıyor.

Doğalgaza bir gecede %24 zam yapanlar, gıda enflasyonunun düştüğüne bizi inandırmaya çalışıyor.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, İSTERLERSE HEPİMİZİ HAPSE ATSINLAR..."

Aziz Milletim,

Yüksek enflasyon bir tercihtir!

Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur. Hukukun işlemediği yerde enflasyon düşmez. Enflasyonu sadece Merkez Bankası politikalarıyla kontrol altına alamazsınız. Tarım, ticaret, maliye politikalarında devrim olmadan enflasyon düşmez.

Kamu harcamaları denetlenmeden, vergi sistemi adil hale gelmeden, sanayi katma değer üretemezken ve çiftçi borç batağındayken enflasyon düşmez!

Çözüm bizdedir!

Emeği koruyan, sofrayı büyüten bir düzen, çiftçiyi destekleyen tarım politikaları, ihracatçıya nefes aldıran ekonomi, adil vergi, disiplinli bütçe ve uyumlu bir istikrar programı ülkemizi geleceğe ulaştıracaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse hepimizi hapse atsınlar bu gidişatı değiştireceğiz! Milletimizden çalınan huzuru, refahı ve umudu söke söke geri alacağız.

Türkiye büyürken, millet küçülmeyecek! Çünkü biz vazgeçmeyiz. Çünkü bu ülke bizim!"

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Enflasyon CHP
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