İmamoğlu'ndan İsrail saldırılarına tepki! "Uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

"ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEYEN SALDIRISINI KINIYORUM"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum.

"BÖLGEMİZDEKİ HİÇBİR ÜLKENİN MENFAATİNE DEĞİLDİR"

ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir.

Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir"