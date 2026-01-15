HABER

İmamoğlu'ndan karşı hamle gelmişti! Gözler bugünkü 'diploma' duruşmasına çevrildi

Ekrem İmamoğlu bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yargılanmasına karşı açtığı dava bugün görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması, sahte olduğu iddiasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiş, bu kapsamda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun lisans diploması iptal edilmişti.

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLECEK

Açılan davaya karşı İmamoğlu’nun İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın görülmesine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edilecek. Duruşmaya, ’yolsuzluk’ ve ’casusluk’ soruşturmalar kapsamında tutuklu davacı Ekrem İmamoğlu’nun beyanda bulunması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Yürütülen soruşturmaya karşı Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla, İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş, başvuru sonrası iptal edilen diplomanın İmamoğlu’na iadesi için karşı dava açılmıştı. Açılan davada Ekrem İmamoğlu davacı olarak yer alıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

