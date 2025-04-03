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İmamoğlu'ndan kurultay mesajı: Birlikteliği sağlamamız lazım

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.04.2025 16:43
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Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'ndan kurultay mesajı: Birlikteliği sağlamamız lazım

CHP'de bu haftanın en önemli gündemlerinden biri 21. Olağanüstü Kurultay. 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek kurultay için tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj gönderdi.

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"AMASIZ FAKATSIZ BÜYÜK BİR BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası mesajı aktardı.

Sarıgül, İmamoğlu'nun kurultay mesajında şunları söylediğini paylaştı:

"Kurultay öncesi, Ekrem İmamoğlu Başkanımız birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor ve ‘Yürek yüreğe olmalıyız’ diyor. 'Arzumuz, milletin ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım, can cana ve birlikte olmamız gerekir. Birlikte olmamız gerekir’ diyor. Kapsayıcı olmamız gerektiğini ifade etti. ‘Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı günlerin çıkmasını çok arzu ediyorum' dedi ve Türkiyemizde hiçbir siyasi farkı gözetmeden Sayın İmamoğlu’nun tüm yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletiyorum."

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"MİLLET BÜYÜKTÜR"

Ayrıca İmamoğlu'nu ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de Ekrem İmamoğlu'nun notunu paylaştı.

İmamoğlu, notunda şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımızın omuz omuza ziyareti beni çok mutlu etmiştir. Yapılan haksız, hukuksuz müdahaleler ve millet iradesine yapılan gasp girişimlerine karşı güçlü duruşun en büyük ve etkili bölümlerinden birini yaratan Tekirdağlı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin özgür, adil ve müreffeh geleceği için amasız, fakatsız bir ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Demokrasi. Millet Büyüktür."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP kurultay
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