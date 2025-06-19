İmamoğlu'ndan 'Murat Çalık' tepkisi! "Tarihe not olarak düşülsün" diyerek vurguladı: "Sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı organize eden, iş birliği yapanlarda"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, X'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı hesaptan açıklamada bulundu. Açıklamasında cezaevindeki şartlara tepki gösteren İmamoğlu, Murat Çalık'ın 15 kilo verdiğine dikkat çekti ve "Pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz" dedi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Sabahın köründe evlerini basarak gözaltına aldığınız, pislik içinde günlerce tuttuğunuz, sonra uyduruk gerekçelerle tutukladığınız, suç makinası kişilerin tanıklığıyla iftira attığınız, ailesiyle/avukatıyla görüşemesin diye başka yerlere sürgün ettiğiniz, psikolojik baskı kurduğunuz, şantaj yaptığınız, tehdit ettiğiniz bu insanlar sizin esiriniz değil.

"İFTİRALAR VE İFTİRACILAR DIŞINDA BİR ŞEY BULAMADIKÇA HIRÇINLAŞIYORSUNUZ"

Türkiye’nin en iyi eğitimli, en donanımlı, en deneyimli, kamu ahlakına sahip insanlarına bu zulmü reva görüyorsunuz. Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. “Atalım içeri sonra bir şekilde delil buluruz” diyorsunuz. İftiralar ve iftiracılar dışında bir şey bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz.

"BÜYÜK GÜNAH İŞLİYORSUNUZ"

Ciddi sağlık sorunları olan hastaları bile son ana kadar süründürüyorsunuz. Haklarında en ufak ciddi bir suçlama yokken anneleri çocuklarını göremez hale getiriyorsunuz. Büyük günah işliyorsunuz, vicdani tüm sınırları aşıyor, kul hakkı yiyorsunuz.



Murat Çalık

Aslında bu zulmü yalnızca bize değil bu ülkenin ortak aklına, vicdanına, geleceğine yapıyorsunuz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık gibi uzun yıllar kanserle mücadele etmiş, içeride 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz.

"TARİHE NOT OLARAK DÜŞÜLSÜN"

Sırf benimle çalıştığı için şu an içerde olan kişilerin başlarına bir şey gelirse, sağlık durumları kötüleşirse tüm sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı aşağıdan yukarıya organize eden, iş birliği yapan herkestir. Bu da tarihe not olarak düşülsün"