İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' mesajı! "Bu millet büyüktür" notuyla paylaştı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İBB Başkanı İmamoğlu, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Çok sayıda polis tarafından evine baskın düzenlenen İmamoğlu için on binler, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplandı.

ÖNCE VATAN CADDESİ SONRA SARAÇHANE

Özel'in çağrısı üzerine İmamoğlu'na destek olmak için birçok kişi önce İmamoğlu'nun götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Fatih'teki Vatan Caddesi'ne akın etti.

Kalabalık grup ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelerek burada protestosuna devam etti.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel kalabalığa hitaben birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: "BU MİLLET BÜYÜKTÜR"

Gözaltında bulunan İmamoğlu ise kalabalığın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu paylaşımına, "Bu millet büyüktür" notu düştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.