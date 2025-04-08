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İmamoğlu'ndan siyasi parti ve vekillere çağrı! "Topyekun harekete geçin"

Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki gösterilerde tutuklanan 301 genç ile ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu "TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi SIRA SİZDE. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekun harekete geçin." dedi.

İmamoğlu'ndan siyasi parti ve vekillere çağrı! "Topyekun harekete geçin"
Recep Demircan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Saraçhane'deki gösterilerde 301 genç tutuklanmıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabından gençlerle ilgili bir paylaşım yaptı.

"TOPYEKUN HAREKETE GEÇİN"

TBMM'deki siyasi parti ve vekillere seslenen İmamoğlu, "Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekun harekete geçin." dedi.

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Öğrencilere, geleceğimiz ve her biri birer pırlanta olan gençlere yapılan tarifsiz zulme dayanmak mümkün değil. Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir.

Bu yapılan sadece 301 gence değil; atanamayan, mülakatta elenen, hakkı yenen, üç kuruşa muhtaç edilen gençlere, ülkemizin bütün gençlerine yapılıyor. Ülkeyi yönetenler, kararları alanlar gençleri korkuyla sindirmek, millete korku salmak peşindeler. Geleceğin gençlere emanet edildiği noktadan buralara gelmek utanç vericidir.

Adaletten sorumlu kişi her gün bir tuşa basılmış gibi, bant kaydı dinletir gibi “yargı bağımsızdır” demeye devam ediyor. Hadi oradan!

Yargının gerçekten hür ve bağımsız olduğu bir ülkede her gün bu hatırlatılır mı?

18-22 yaşındaki gençlere siyasi yasak vermek için iddianame düzenleyerek gençlerden korktuğunuzu ilan ediyorsunuz. Yazıklar olsun size!
Vicdan yoksunu, adalet duygusundan nasibini almamış, korkuyla hareket eden bir avuç insan günlük, saatlik, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor.

YÖK, üniversite ve fakülte imzalı açıklamalarla gençleri korkutmaya çalışanlar, bir talimatla dakika dakika sosyal medya mesajı sırasına giren bakanlar ve bu sürece sorumsuzca yaklaşan, adaletsizliğe katkı sunan, bir avuç insana hizmet eden yöneticiler;
Bu millet önüne gelecek ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak. Zerre kadar şüphem yok bundan.

Buradan 2 çağrım var;

Her olayda Cumhurbaşkanını savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz. Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin.

TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi SIRA SİZDE. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin."

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