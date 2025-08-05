İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi: "Adaletsiz vergi sisteminizle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz"

Yerli otomobil markası TOGG'un, Almanya'da daha ucuz fiyata satılacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TOGG ALMANYA'DA 1 MİLYIN 663 BİN TL, TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 363 BİN TL"

Duruma tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"'Yerli' TOGG 'Almanya'da' 1 milyon 663 bin TL, Türkiye'de 2 milyon 363 bin TL.

"ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİNİZLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYI CEZA HALİNE GETİRDİNİZ"

Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir düzeni inşa edeceğiz"