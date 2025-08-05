İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi: "Adaletsiz vergi sisteminizle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz"

Yerli otomobil markası TOGG'un, Almanya'da daha ucuz fiyata satılacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Duruma tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"'Yerli' TOGG 'Almanya'da' 1 milyon 663 bin TL, Türkiye'de 2 milyon 363 bin TL.
Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir düzeni inşa edeceğiz"
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