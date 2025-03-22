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İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Çok üzülüyorum, olan millete oluyor" sözleriyle paylaştı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.03.2025 10:52
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Gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, ikinci kez ifade veriyor. İmamoğlu'nun tutuklanı tutuklanmayacağı bu akşam saatleri itibarıyla belli olacak. İmamoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj daha verdi. 'Çok üzülüyorum, olan yine milletimize oluyor' sözleriyle başladığı mesajında İmamoğlu, "Sizin desteğinizle önce bu darbeyi yeneceğiz, sonra da bize bunu yaşatanlar göndereceğiz" dedi.

İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Çok üzülüyorum, olan millete oluyor" sözleriyle paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İmamoğlu'nu tüm Türkiye konuşmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ikinci kez ifade vermeye başlayan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak mesaj verdi.

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"ÇOK ÜZÜLÜYORUM, OLAN YİNE MİLLETİMİZE OLUYOR"

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Çok üzülüyorum, olan yine milletimize oluyor.

Bizim üzerimizden milletin iradesine vurdukları bu darbe, yıllardır harap hale getirdikleri ekonomimizi ve Türkiye’nin geleceğini daha büyük bir tehlikeye sokuyor. Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor.

Kendi bozdukları ekonomiyi millete çile çektirerek düzeltmeye çalışanlar, yine milletimizin sırtına kaldırması güç bir yük yüklüyorlar.

Allah şahittir, biz milletimize çektirdikleri çile azalsın diye çalıştık. Milletimiz biraz da olsa nefes alsın diye çalıştık. İnsanımız bu ekonomik krizde kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye canla başla çalıştık.

Milletimiz bunu gördüğü için bizden desteğini hiç esirgemedi. Bu samimi destek yüzünden bizi hapse, insanımızı da yokluğa mahkum etmek istiyorlar.

"BU DARBEYİ YENECEĞİZ, BUNU YAŞATANLARI GÖNDERECEĞİZ"

Milletimize sesleniyorum:

Sizin desteğinizle önce bu darbeyi yeneceğiz, sonra da bize bunu yaşatanları göndereceğiz.

Bu fedakar ve çalışkan millete yaşattıkları ekonomik krizi de çileyi de biz bitireceğiz!"

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