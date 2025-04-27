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İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yaptığı yeni açıklamasında, "Ülkemin İş İnsanlarına, Akademisyenlerine, Medya Mensuplarına, Bürokratlarına, Sanatçılarına, Sivil Toplum Erbabına, Demokratik ve Müreffeh Türkiye Sevdalılarına Sesleniyorum" diyerek bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu
Cansu Akalp

19 Mart'tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Bu iktidar kaldıkça her şey daha kötü olacak. Allah'ın izniyle bu iktidarı göndereceğiz ama tez ama geç" diyerek ilk seçimi işaret etti.

İmamoğlu, sosyal medyada "Ülkemin İş İnsanlarına, Akademisyenlerine, Medya Mensuplarına, Bürokratlarına, Sanatçılarına, Sivil Toplum Erbabına, Demokratik ve Müreffeh Türkiye Sevdalılarına Sesleniyorum" diyerek herkese seslendi.

İşte o paylaşımı;

"19 Mart darbesini de bu karanlık günleri de savuşturacağız. Allah'ın izniyle bu iktidarı göndereceğiz. Ama tez, ama geç. En geç ilk seçimde... Ülkenin ekonomisini ve yatırım ortamını yeniden düzeltmek, memleketin üniversitelerini, medyasını ve sanat dünyasını özgürleştirmek, bürokrasisini iktidara değil devlete sadık kılmak artık sadece zaman meselesi.

Herkese sesleniyorum. Hepimize iş düşüyor, sorumluluk hepimizin.
Birlikte ses verelim ki sabahın kör karanlığında kimse polis baskınlarıyla çocuklarından ayrı düşürülmesin.

Birlikte ses verelim ki bütün devlet kurumları İstanbul'u depreme hazırlamakla meşgul olsun.

Birlikte ses verelim ki bu çarpık düzen, bu talan, bu yağma bir an önce sona ersin"

hh

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Ekrem İmamoğlu paylaşım
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