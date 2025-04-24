İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler! Cezaevinden yeni hamleyi duyurdu: "Kimsiniz siz? Kime hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz?"

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutukluluğu devam ediyor. Bir yandan terör soruşturması da devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında yaşanan son gelişmeler İmamoğlu'nu küplere bindirdi.

CEZAEVİNDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal medyadan sert bir dille açıklama paylaşan İmamoğlu "Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM, DEVAM EDECEĞİM"

İmamoğlu devam eden yargı süreci ve son gelişmeler hakkında şu paylaşımı yaptı:

"Aziz milletim; ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok. Bu bedeli; emekli, işçi, dar gelirli, işsiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ödüyoruz.

"SİZ NEYE HİZMET EDİYORSUNUZ?"

Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum; usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dâhil birçok insanının pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlar vs ile siz neye hizmet ediyorsunuz?

Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, "hapisten çıkamazsınız" diyerek tehdit etmeyi yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz?

AVUKATLARA GÖZALTIYA REST ÇEKTİ: YETER ARTIK!

Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık!

"KİMDEN ÖĞRENDİNİZ BU USULLERİ?"

Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulleri? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz?

"ŞİKAYETÇİ OLUN, SUSMAYIN"

Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.