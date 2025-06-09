İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! Anket sonucunda gündem yaratacak detay: İlk 3'ü paylaşan isimler arasında çarpıcı fark...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmaları, 'terörsüz Türkiye' süreci, yeni anayasa, ekonomi ve beraberinde erken seçim tartışmaları derken Türkiye'de siyasetin nabzı yine yüksekten atıyor. Bu süreçte gözler siyasilerin attığı adımlara ve söylemlerine çevrilmiş durumda. Haliyle Türkiye'de siyasetçilerin beğenilme sıralamasını ortaya koyan son anketin sonuçları dikkat çekti.

İLK 3'TE FARKLAR DİKKAT ÇEKTİ

ASAL Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği anketle 2 bin kişiye "Türkiye’de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu. Sıralamada ilk 3'ü siyaset sahnesinin en çok konuşulan isimleri paylaştı.

Adı zaman zaman cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25,1 ile birinci oldu. Yavaş, ankette yaklaşık 5 puan farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci sırada bıraktı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 17,8 ile üçüncü sıranın sahibi oldu.

ORANLARI İMAMOĞLU'NU TERCİH EDENLERDEN FAZLA

Anket sonucunda göze çarpan bir başka ayrıntı ise hiçbir lideri tercih etmeyenlerin oranı oldu. "Diğer", "Hiçbiri" ve "Fikrim yok/cevap yok" seçenekleri toplamda 19,1 oranına ulaşarak üçüncü sıradaki İmamoğlu'nu da geride bıraktı.

Anket sonucuna göre sıralamanın tamamı ise şu şekilde: