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İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! Anket sonucunda gündem yaratacak detay: İlk 3'ü paylaşan isimler arasında çarpıcı fark...

Siyasetin en hareketli dönemlerinden birinden geçerken gündeme damga vuracak bir anket sonucu paylaşıldı. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği tutuklu Ekrem İmamoğlu ve yine adaylık için adı geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk üç sırayı paylaşıyor ancak birçok siyasi liderden daha çok öne çıkan çarpıcı bir detay var. Peki son ankete göre Türkiye'de en beğenilen siyasetçi kim?

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! Anket sonucunda gündem yaratacak detay: İlk 3'ü paylaşan isimler arasında çarpıcı fark...
Hazar Gönüllü

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmaları, 'terörsüz Türkiye' süreci, yeni anayasa, ekonomi ve beraberinde erken seçim tartışmaları derken Türkiye'de siyasetin nabzı yine yüksekten atıyor. Bu süreçte gözler siyasilerin attığı adımlara ve söylemlerine çevrilmiş durumda. Haliyle Türkiye'de siyasetçilerin beğenilme sıralamasını ortaya koyan son anketin sonuçları dikkat çekti.

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İLK 3'TE FARKLAR DİKKAT ÇEKTİ

ASAL Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği anketle 2 bin kişiye "Türkiye’de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu. Sıralamada ilk 3'ü siyaset sahnesinin en çok konuşulan isimleri paylaştı.

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Adı zaman zaman cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25,1 ile birinci oldu. Yavaş, ankette yaklaşık 5 puan farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci sırada bıraktı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 17,8 ile üçüncü sıranın sahibi oldu.

ORANLARI İMAMOĞLU'NU TERCİH EDENLERDEN FAZLA

Anket sonucunda göze çarpan bir başka ayrıntı ise hiçbir lideri tercih etmeyenlerin oranı oldu. "Diğer", "Hiçbiri" ve "Fikrim yok/cevap yok" seçenekleri toplamda 19,1 oranına ulaşarak üçüncü sıradaki İmamoğlu'nu da geride bıraktı.

Başlıksız-5

Anket sonucuna göre sıralamanın tamamı ise şu şekilde:

  • Mansur Yavaş:%25.1
  • Recep Tayyip Erdoğan:%20.2
  • Ekrem İmamoğlu:%17.8
  • Özgür Özel:%6.4
  • Devlet Bahçeli:%4.1
  • Ümit Özdağ:%2.0
  • Fatih Erbakan:%1.6
  • Müsavat Dervişoğlu:%1.5
  • Tuncer Bakırhan:%1.3
  • Yavuz Ağıralioğlu:%0.6
  • Ali Babacan:%0.3
    **- Diğer:%3.5
  • Hiçbiri:%10.4
  • Fikrim yok/Cevap yok:%5.2**

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu anket sonuçları Recep Tayyip Erdoğan anket
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