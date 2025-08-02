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İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia! 'Meral Akşener'le anlaşmışlardı' diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı"

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Gazeteci Nuray Başaran, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair çarpıcı iddialar geldi. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in o dönem için anlaşmış olduğunu ve Saraçhane'deki mitingde İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesi için her şeyin planlandığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son anda durumdan haberdar olduğunu belirten Başaran, "O gün Ekrem Bey o cesareti gösterip o törende adaylığını ilan edemedi" diye konuştu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, Türker Akıncı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Şimdi Ne Olacak?” programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair çok çarpıcı iddialarda bulundu. Başaran, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının aslında önceden planlandığını ve törenle açıklanmasının planlandığını ancak Kılıçdaroğlu'nun haberdar olmasıyla sürecin değiştiğini iddia etti.

Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun anlaşmış olduğunu belirten, Başaran 15 Aralık 2022'deki Saraçhane'deki miting de bando ve mehter takımlarının bile hazır bulunduğunu söyledi.

Gazeteci Nuray Başaran, şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu nun adaylığı için olay iddia! Meral Akşener le anlaşmışlardı diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı" 1

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MI AÇIKLANACAKTI?

Şimdi biliyorsunuz hukuken aslında ilk karardı. İmamoğlu'yla ilgili ilk hukuki kararlardan bir tanesiydi. Tam da işte Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'ya gitmişti. Orada biliyorsunuz Meral Hanım da kazanacak aday derken... Ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş aday olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyordu. Dolayısıyla da daha önceden konuşulmuş bir konu vardı.

İmamoğlu nun adaylığı için olay iddia! Meral Akşener le anlaşmışlardı diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı" 2

"TÖREN HAZIRDI, BANDO TAKIMI BİLE VARDI"

Zaten anne oğul resmi vermişlerdi. O gün aslında böyle bando takımı falan da vardı. Belediyenin mehter takımı, bando takımı orada.

İmamoğlu nun adaylığı için olay iddia! Meral Akşener le anlaşmışlardı diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı" 3

"İMAMOĞLU'NUN KEMAL BEY'DEN ÖNCE ADAYLIĞI AÇIKLANACAKTI"

O gün planlanan konu Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Bey'den önce cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı törensel bir şeydi.

"KEMAL BEY'İN HABERİ OLDU SÜREÇ DEĞİŞTİ"

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğu sırada bu gelişmelerden haberdar olması, süreci değiştirdi.

Kemal Bey'in haberi oldu ama nasıl Almanya'ya götürüldü, onu belki bir gün kendisi anlatır.

İmamoğlu nun adaylığı için olay iddia! Meral Akşener le anlaşmışlardı diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı" 4

"AKŞENER ONAY VERMİŞTİ, İMAMOĞLU CESARET EDEMEDİ"

Nuray Başaran, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini ve hatta onun bu yönde adım atmasını istediğinin de altını çizerken, ancak İmamoğlu'nun bu açıklamayı yapacak cesareti gösteremediğini belirtti:

İmamoğlu nun adaylığı için olay iddia! Meral Akşener le anlaşmışlardı diyerek ilk kez açıkladı: "Tören hazır, bando takımı bile vardı" 5

"Bir süre sonra da aynı Meral Hanım, cesaret sahibi değillerdi. Cesaret edemediler. O gün Ekrem Bey o cesareti gösterip o töreni ilan edemedi... O törende cumhurbaşkanlığı adaylığına. Zaten kazanacak aday diyerek iki kişiyi işaretliyordu. Bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangisi olursa diyordu."

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Ekrem İmamoğlu seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener 2023
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