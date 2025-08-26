İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı! İstanbul'a getiriliyor

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan, İBB Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

TRABZON'DA GÖZALTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

BAŞKA AVUKATI TUTUKLANMIŞTI

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.