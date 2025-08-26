Özlem Çerçioğlu'ndan sonra bir AK Parti iddiası daha! Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ilk kez yanıtladı: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Kongre sürecinden geçen CHP'de hareketlilik yaşanıyor. Belediye başkanlarının peş peşe istifaları partide tartışmalara yol açtı. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi çok konuşuldu, son istifa ise Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'tan geldi.

"A PARTİSİ B PARTİSİ DİYE AYRIM YAPMAM"

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Budak "yoluna bağımsız olarak devam edeceğini" bildirdi. Budak yazılı açıklamasında kararının gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

"Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir."

GÖKHAN BUDAK AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Budak bağımsız olarak kalacağını belirtse de "AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu gündeme geldi. Akşam saatlerinde tv100 canlı yayınına katılan Budak soruya şöyle yanıt verdi:

"ÇOĞUNLUK KİMDEN YANAYSA ONLARLA HAREKET EDECEĞİM"

"Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim.

"BANA NE EMİR BUYURURLARSA ONU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım."

'TBB' SİTEMİ

Öte yandan Budak sözlü ve yazılı 'yatırım' isteklerine yanıt verilmediğini savunup "Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm" dedi.