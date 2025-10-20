HABER

İmamoğlu'nun 'diploma' davasında ikinci duruşma! Salon önünde gerginlik yaşandı

Ekrem İmamoğlu'nun "lisans diplomasının sahte olduğu" iddiasına ilişkin davada ikinci duruşma bugün. İmamoğlu duruşma salonuna geldi. Duruşma öncesi gerginlik yaşandı.

Hazar Gönüllü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ikinci duruşma görülecek.

GÖZLER DURUŞMA SALONUNDA

Duruşmanın İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda başlaması bekleniyor.

12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Diğer yandan duruşmayı takip etmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşmayı takip etmek isteyenler bariyerleri aşarak salonun önüne geldi ardından da içeri girmek istedi. (DHA)

