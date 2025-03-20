İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltısı... Kulislerde bu iddia konuşuluyor: AK Parti'de bir grup rahatsız...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

AK PARTİ İÇERİSİNDE BİR GRUP...

Bu kapsamda dün sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan İmamoğlu için CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de toplanma çağrısında bulunmuştu. İddialara göre İmamoğlu hakkındaki diploma iptali ve gözaltı kararı hakkında yalnızca muhalefet cephesini rahatsız etmedi. Aynı zamanda AK Parti içerisinde de huzursuzluğa neden oldu.

Ekonomim yazarı Besti Karalar'ın haberine göre, AK Parti içerisindeki bir grubun İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasına ilişkin rahatsız olduğu belirtiliyor.

"BU BİZE DE ZARAR VERİR"

Karalar'ın Ekonomim'deki haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"AK Parti’de bir grup ise tepkili. İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin, 'Bu en fazla zaman aşımına uğrardı. Kamuoyunda oluşan algı rahatsız edici. Bu bize de zarar verir' yorumları yapıldı."

BAKAN TUNÇ: "ÇAĞRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dün ilk açıklama gelmişti.

Tunç yaptığı açıklamada "'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez." diye konuşmuştu.

Bakan Tunç, yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Bakan Tunç ayrıca, "Soruşturmanın gizliği ortadan kalktığında her şeyi kamuoyu öğrenecektir. Bu nedenle bugünden peşin hükme varmak doğru değildir" demişti.