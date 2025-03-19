İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: "Umarım iddialar asılsızdır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ve gözaltına alınmasına tepki gösteren Yavaş, "Ekrem bey biliyorsunuz 2-3 soruşturma için davet edildi ve gitti. Bir yere kaçmıyor kimse davet edilmesi daha hoş olurdu. Elbette varsa bir suç yargılanacak ama bu şekilde gözaltı ardından tutukluluk geldiği zaman telafisi olmuyor." dedi.

Mansur Yavaş, NOW TV yayınında şu ifadeleri kullandı;

"İÇERİSİNDE MUTLAKA BİR SİYASET OLDUĞU ANLAMI VERİYOR"

"Ben kendim dönüyorum. Dün diploma iptali gördük, şimdi gözaltı operasyonu. Bu işin içerisinde mutlaka bir siyaset olduğu anlamı veriyor. Sizin avukatınızın ulaşamadığı belgelere gazeteciler nasıl ulaşıyor. Ama bu şekilde aba altından sopa gösterir gibi bu sözleri duyduk ve gerçekleşti.

"ELBETTE VARSA BİR SUÇ YARGILANACAK AMA..."

Şöyle düşünüyorum masuniyet ilkesi vardır hukukta bir insan suçu kesinleşene kadar masumdur. Hakim bağımsız ve tarafsız olacak ve bunu hissettirecek. Ekrem bey biliyorsunuz 2-3 soruşturma için davet edildi ve gitti. Bir yere kaçmıyor kimse davet edilmesi daha hoş olurdu. Elbette varsa bir suç yargılanacak ama bu şekilde gözaltı ardından tutukluluk geldiği zaman telafisi olmuyor.

"BUNUN ACISINI TOPLUM OLARAK ÇEKİYORUZ"

Bu operasyonlarla can yakabilirsiniz ama aslında ülkenin canı yanar. Bu olaylar yarın obürü gün bizim ekonomimizi de etkileyecek. Bunun acısını toplum olarak çekiyoruz. Belki birileri öfkesini alıyor gibi gözüküyor ama bunun sonucu ülkemize olumsuz yansıyor maalesef.

Bugünkü olay için de dünkü açıklamamı tekrar etmem yeterli. Bu görüntüler tüm dünyaya yayılıyor ve ülkemiz zarar görüyor. Bu süre zarfında da işler açığa kavuşuncaya kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ne bir çalışma yapacağım ne de konuşacağım.

Hepimiz bekliyoruz hepimizin başına gelebilir, onlarca dilekçe veriliyor hakkımızda benim bildiğim 109 tane şikayet dilekçesi verilmişti ve 101 tanesi incelendi herhangi bir şey yok. Gerekirse kendimiz şikayet ediyoruz savcılığa, yanlış yapanın bizim yanımızda yeri olmaz.

"UMARIM BİR ŞEY YOKTUR VE İDDİALAR ASILSIZDIR"

İstedikten sonra demek ki herkesin başına bir çorap örülecek pozisyon var Türkiye’de bu da hukuk adına üzücü... Hukuk herkese lazım, belki birileri yaranmak içinde olabilir veya başka kaidelerle hukuğu ihlal edebilir ama hukuk herkese lazım. Yarın bu hukuğu ihlal edenlere de lazım diye düşünüyorum, zaten devleti var eden şey hukuktur başka hiçbir şey değil. Adaletliğinin temelidir, adalet devletin temelidir, adaletten şaşmamamız gerekir. Sığınacağımız yer de adalettir başka bir yer değil. Umuyorum, hiç bir şey yoktur. İddialar asılsızdır."