SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan 'gözaltı' tepkisi! İlk açıklama geldi: İmamoğlu yalnız değildir!

Son dakika: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

"SUSMAYACAĞIZ"

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

"EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"