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SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 07:18
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Son dakika: Sosyal medya platformları X ve Instagrama erişim problemleri yaşanıyor. 'Twitter çöktü mü?' sorularının cevabı aranırken kullanıcılar akış ve paylaşımda problem olduğunu belirten geri bildirimlerde bulunuyor. Instagram'a erişimin sağlanmadığı gelen bilgiler arasında. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

Son dakika: Twitter kapatıldı mı? Instagram çöktü mü? Sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta güçlük çekiliyor. Kullanıcılar akış yenileme problemleri yaşadıklarını belirtiyor. Gece saatlerinde başlayan sorunla ilgili birçok kişi X yani "Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?" sorularını araştırıyor.

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YOUTUBE'DA DA PROBLEM VAR

Kullanıcılar, YouTube'a erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTube'a tamamen giremediklerini ifade ediyor.

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X'TE AKIŞ VE GİRİŞ SORUNU

Eski ismi Twitter olan X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi.

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INSTAGRAM BAĞLANTI PROBLEMLERİ

Instagram kullanıcıları da aynı X ve YouTube kullanıcıları gibi problemler yaşadığını belirtti. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirten kullanıcılardan bazıları, doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını da belirtti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter instagram akış yenileme sorunu
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