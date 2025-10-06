HABER

İmamoğlu'nun ikizi geliyor! CHP'den kampta 'yeni parti' resti... Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayacaklar

CHP'nin hafta sonu yaptığı kampta çarpıcı kararlar alındı. İmamoğlu'nun dijital bir ikizi oluşturulması için kollar sıvandı. Bir yandan da gözler 17 Ekim'e çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun duruşması olduğu gün Özgür Özel yurt dışında olacak ancak parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmamada kararlı. Ne var ki Kılıçdaroğlu'na yakın birçok milletvekili kampa katılmadı. Kampta yeni parti iddiaları da gündeme geldi!

CHP Abant'taki TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nı tamamladı. Her yasama yılının başından düzenlenen milletvekili kampı üç gün sürdü. Bu sırada parti kurmaylarının toplantısından "Ekrem İmamoğlu'nun dijital ikizi" hakkında yeni bir karar çıktı. Kılıçdaroğlu detayları da bu üç günlük sürece damga vurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN ÇOĞU İSİM GELMEDİ

Sözcü'nün aktardığına göre; parti içi muhalefet olarak da adlandırılan milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'a yakın isim Bolu kampına katılmadı. Kampa katılmayan milletvekilleri arasında mazeret bildirenler olduğu gibi, yönetimle mesafeli oldukları için katılmamayı tercih edenlerin de bulunduğu öğrenildi. CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen çok sayıda milletvekilinin kampa katıldığı ifade edildi.

YENİ PARTİ İDDİASINA REST

CHP kaynaklarının aktardığına göre, 24 Ekim’e ertelenen 38’inci Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik dava, toplantılarda gündeme gelmedi. Ancak mutlak butlan davasının 15 Eylül’deki duruşmasından önce CHP’nin yol haritasına ilişkin bazı iddialar eleştiri konusu oldu. Muhalif milletvekillerinden bir isim, mutlak butlan kararı çıkması durumunda yeni bir parti kurulabileceği iddialarıyla ilgili söz aldı. Milletvekili, "Yeni parti kurmanın bir genel başkan yardımcısı tarafından tartışılmaya açılmasını, böyle bir alternatifin gündem dahi edilmesini doğru bulmuyorum. Biz bu partiyi bırakmayız, buradan kopmayız" dedi.

Özel, bu eleştiriye karşılık partinin sözcüsü, grup başkanvekilleri veya temsil yetkisi olan kimselerce böyle bir tartışma açılmadığını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK KARARI

Kılıçdaroğlu’na, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle oluşan dava 17 Ekim Cuma günü, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıl 22 Kasım’da yapılan duruşması için Ankara Adliyesi’ne kitlesel çağrılar yapılmış, Özgür Özel de duruşmayı takip etmişti. Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP Lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak. Ancak CHP kurmayları, partinin önceki genel başkanını yalnız bırakmayacaklarını, Özgür Özel olmasa dahi davayı parti yöneticilerinden takip edenler olacağını belirtti.

İMAMOĞLU’NUN "DİJİTAL İKİZİ" GELİYOR

Milletvekili kampı esnasında parti kurmayları eş zamanlı olarak bir başka toplantı daha gerçekleştirdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, ofisin çalışmalarını görüşmek üzere Abant’ta bir araya geldi. Kurul toplantısındaki gündemler arasında CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun dijital ikizinin oluşturulması için yürütülen çalışmalar da vardı. Duruşmalardaki savunmalar, yapay zeka kullanılarak İmamoğlu’nun sesinden yayınlanırken İcra Kurulu bunu daha da ileri taşımak ve sahadaki çalışmalara entegre etmek amacıyla çalışma yürütme kararı aldı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

